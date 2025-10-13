Un alto funcionario de inmigración advierte de que los defraudadores en materia de naturalización podrían ser despojados de la ciudadanía

Publicado por Steven Richards 13 de octubre, 2025

Después de que una operación conjunta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) encontró "patrones masivos" de fraude matrimonial y otros fraudes migratorios en Minneapolis, el director de la agencia dice que la desnaturalización y los enjuiciamientos están sobre la mesa.

Operación Twin Shield, llevada a cabo por el USCIS en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el FBI en la zona de las Ciudades Gemelas de Minnesota, detectó más de 1.000 casos sospechosos que implican "fraude o indicadores de inelegibilidad", compartió la agencia en un anuncio posterior a la acción.

La agencia revisó solicitudes de beneficios de inmigración, incluidas peticiones de matrimonio y familiares, autorizaciones de empleo y ciertas peticiones relacionadas con la libertad condicional, dijo la agencia. De los casos revisados, la agencia encontró "pruebas de fraude, incumplimiento o problemas de seguridad pública o nacional" en 275 casos.

Fraude generalizado en el panorama de la inmigración

"Así que nos pusimos en marcha, y nuestro plan era empezar a reunir algunos recursos para perseguir el fraude matrimonial. Lo que hicimos en el transcurso de unas dos semanas fue una operación conjunta con el ICE, CBP, DEA, FBI, todos estuvieron involucrados- pudimos encontrar patrones masivos no sólo de fraude matrimonial, fraude de naturalización, encontramos fraude dentro del OPT, el proceso de formación práctica opcional, [y] lo encontramos dentro de los H-1B", dijo el director de USCIS, Joseph Edlow, al programa de televisión Just the News, No Noise.

"Ahora estamos recuperando toda esa información. Estamos revisándola, viendo qué solicitudes hay que reabrir, qué prestaciones hay que denegar. Y estoy trabajando con el fiscal de EEUU para empezar a enviar un par de casos para su enjuiciamiento, con suerte, muchos casos para su enjuiciamiento", añadió Edlow.

El director dijo que un proceso de desnaturalización es posible para ciertos casos si cumplen con los criterios.

"[Tenemos] procesos tanto para la desnaturalización civil como penal. Es algo que está en los libros, así que podemos hacerlo. Hay algunos criterios que tienen que cumplirse en términos de ¿Cuál fue el fraude? ¿Fue el fraude parte de su plan para obtener la naturalización en última instancia? ¿Fue cometido antes o después de obtener la naturalización? Así que hay un montón de diferentes factores que juegan un papel aquí", dijo Edlow.

La desnaturalización requiere la autorización de un tribunal federal

"Pero, nada está fuera de la mesa en este momento. Y para cualquier caso en el que hayamos encontrado indicadores de fraude, estamos estudiando qué solicitudes deben ser denegadas o reabiertas y reexaminadas, y cuáles en última instancia deben ser procesadas, incluida la desnaturalización, si procede", continuó el director.

La ley federal establece que la desnaturalización sólo puede ser el resultado de una orden judicial en un procedimiento civil o tras una condena penal. Según el USCIS, la desnaturalización requiere una alta carga de la prueba. Para una revocación civil, "la carga de la prueba es clara, convincente e inequívoca, que no deje lugar a dudas". Para una revocación penal, "la carga de la prueba es la misma que para cualquier otro caso penal, prueba más allá de toda duda razonable."

La agencia remite los casos para la revocación de la naturalización si hay pruebas suficientes para uno de los dos motivos de la revocación: "obtención ilegal de la naturalización" o "ocultamiento de un hecho material o tergiversación intencionada".

La Operación Twin Shield se llevó a cabo en la región de Minneapolis-St. Paul, Minnesota, del 19 al 28 de septiembre y se centró en los 1.000 casos que el USCIS había identificado como con indicios de posible fraude. Durante ese tiempo, los agentes de USCIS y sus socios llevaron a cabo "más de 900" visitas y entrevistas en persona.

La agencia dijo que la operación fue la primera vez que la agencia llevó a cabo acciones de aplicación de fraude a tal escala en un área geográfica. Edlow dijo a Just the News que el USCIS eligió Minneapolis porque la agencia "sabía que era un punto caliente para la actividad fraudulenta", y para el "fraude matrimonial" en particular.

Minneapolis, punto caliente del fraude de inmigración

Aunque los funcionarios no señalaron a un grupo específico de inmigrantes, Minneapolis y su ciudad gemela, St. Paul, han sido el destino de un gran número de inmigrantes y refugiados somalíes desde que una guerra civil asoló el país en la década de 1990. Los somalíes son ahora el grupo de más rápido crecimiento entre la población nacida en el extranjero de Minnesota.

Según The Minnesota Compass, en 2023 habrá al menos 82.436 somalíes en el estado, de los cuales aproximadamente el 20% están aproximadamente en edad militar. La renta media de la comunidad es de $38.264 anuales, y casi el 40% vive por debajo del umbral de la pobreza.

La comunidad ha hecho importantes avances en la integración en la cultura del estado. En 2023, Nadia Mohamed se convirtió en la primera alcaldesa somalí-estadounidense de Minnesota, en representación de St. Louis Park. Quizá la somalí más famosa en la política de Minnesota sea Ilhan Omar, la controvertida representante que se labró un papel como miembro destacado del Congressional Progressive Caucus y "The Squad", y ha defendido los esfuerzos para desfinanciar a la policía, abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y apoyar a los inmigrantes actualmente en centros de detención, entre otras causas progresistas.

Ejemplos de fraude a la vista

La agencia facilitó los detalles de varios casos para ilustrar los tipos de fraude que descubrió la operación. En un caso, un "extranjero" admitió ante los agentes que había falsificado un certificado de defunción de Kenia por $100 para alegar falsamente que se había puesto fin a un matrimonio. Sin embargo, la agencia descubrió que la cónyuge sigue viva, vive en Minneapolis y es la madre de sus cinco hijos.

En otro caso, el "hijo de un terrorista conocido o sospechoso" rebasó la duración de su visado en Estados Unidos y anteriormente se descubrió que había cometido fraude matrimonial.

En el tercer caso, una admitió ante los agentes que había cometido fraude matrimonial sólo unas horas después de jurar que su matrimonio era verdadero durante una entrevista en la oficina de Minneapolis.

"Esta es una pequeña muestra del fraude de inmigración que los funcionarios del USCIS en todo el país combaten cada día", dijo la agencia en un comunicado de prensa tras la conclusión de la operación.

Edlow dijo a Just the News que la operación Twin Shield es sólo el comienzo de los esfuerzos dirigidos a detectar y perseguir el fraude de inmigración en todo el país. Minneapolis fue elegida como primer objetivo por la prevalencia conocida en casos de fraude, pero el director dijo que "espera que afecte a muchas, muchas ciudades", en el transcurso del próximo año y medio.

"Minneapolis fue nuestra primera operación, pero no es, ni mucho menos, la última", dijo Edlow. "Ya hemos elegido un par de ciudades más en las que queremos centrarnos, y estamos buscando formas de expandir esto por todo el país".

Los procesos de desnaturalización no son nuevos, pero la renovada atención a la seguridad nacional y la inmigración ha reavivado el tema.

© Just The News