El megadonante demócrata Marc Benioff pide a Trump que envíe la Guardia Nacional a San Francisco

Publicado por Israel Duro 12 de octubre, 2025

Si los líderes demócratas se estaban frotando las manos al considerar que la lucha contra el ICE y el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades con el crimen descontrolado sería su bandera para frenar a Donald Trump, uno de sus principales donantes les ha helado la sonrisa en la cara. Marc Benioff, CEO de Salesforce y propietario de Times, elogió el trabajo del republicano y solicitó al presidente que enviara a los militares a San Francisco.

En una entrevista con The New York Times, el magnate señaló que, durante un encuentro con los principales ejecutivos tecnológicos en agosto, el presidente indicó que estaba considerando la posibilidad de enviar tropas federales a San Francisco mientras marcaba una lista de otras ciudades gobernadas por demócratas. Dijo que los demócratas habían "destruido" San Francisco y que él "limpiaría esa también".

"Apoyo plenamente al Presidente. Creo que está haciendo un gran trabajo".

Algo con lo que Benioff señaló estar absolutamente de acuerdo: "No tenemos suficientes policías, así que si pueden ser policías, estoy a favor", señaló al rotativo.

El magnate, además, se mostró encantado con la labor de Trump desde su vuelta a la Casa Blanca: "Apoyo plenamente al Presidente. Creo que está haciendo un gran trabajo".

Benioff pagará de su bolsillo a cientos de policías fuera de servicio

En estos momentos, en San Francisco hay unos 1.500 policías. Según los cálculos de Benioff, harían falta al menos otros 1.000 para reducir la elevada tasa de crimen de la ciudad.

De hecho, el magnate lamentó que él mismo tendrá que pagar de su bolsillo a cientos de agentes fuera de servicio para garantizar la seguridad de su conferencia anual Dreamforce, que atraerá a 50.000 visitantes a San Francisco y que comienza el próximo martes.

"Ya lo verán. Cuando paseen por San Francisco la semana que viene, habrá policías en cada esquina. Así es como solía ser".