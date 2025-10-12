"Un primer paso significativo": Hillary Clinton elogia a la Administración Trump por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Publicado por Agustina Blanco 11 de octubre, 2025

Las exsecretarias de Estado Hillary Clinton y Condoleezza Rice elogiaron el viernes al presidente Donald Trump por facilitar con éxito las primeras etapas de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

Ambas diplomáticas sirvieron en Administraciones opuestas, (Clinton bajo Barack Obama y Rice bajo George W. Bush), destacaron la decisión de Trump como un primer avance significativo sobre un conflicto que ha durado dos años.

"Es un primer paso realmente significativo, y realmente felicito al presidente Trump y a su Administración, así como a los líderes árabes de la región, por comprometerse con el plan de 20 puntos y ver un camino a seguir para lo que a menudo se llama el día después", dijo Clinton a CBS News en una entrevista con la periodista Norah O'Donnell.

"Lo más importante es que esperamos que el conflicto termine con el alto el fuego", añadió, enfatizando la urgencia de implementar las fases iniciales.

El acuerdo, diseñado por la Administración Trump y con el apoyo de Egipto y Qatar, representa la primera fase de un plan de paz de 20 puntos con el objetivo de poner fin a la guerra iniciada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Según los términos, el Ejército israelí se retirará a una línea acordada en la Franja de Gaza, cesará sus ataques militares y liberará a 2.000 prisioneros palestinos. A cambio, Hamás liberará a todos los rehenes con la expectativa de que decenas regresen a sus familias a partir del domingo.

La Administración Trump negoció un marco que, con el tiempo, culminaría en la entrega de Gaza a un organismo palestino independiente: un "comité tecnócrata" sin la participación directa de Hamás ni, por ahora, de la Autoridad Palestina.

Condoleezza Rice, por su parte, expresó su optimismo sobre el plan de paz, pero advirtió sobre las complejidades históricas de la región. "Nadie puede estar completamente seguro" de la capacidad del acuerdo para estabilizar permanentemente Oriente Medio "dada la historia del Medio Oriente", le dijo a O'Donnell.

Sin embargo, añadió: "Pero diré que hay varios elementos que espero que hagan posible el éxito de este período particular y muy importante".

Sobre la Autoridad Palestina



Rice subrayó la necesidad de reformas en la Autoridad Palestina, que controla Cisjordania, pero perdió Gaza en 2006. "La Autoridad Palestina [...] no ha sido reformada en mucho tiempo. Y necesita reformas, afirmó. 'Se necesita sangre más joven'", dijo, sugiriendo involucrar a palestinos del exterior para forjar una "nueva generación de liderazgo". "El pueblo palestino tiene que apropiarse de esta solución", enfatizó.

Clinton, por su parte, compartió dudas similares sobre la viabilidad a largo plazo, particularmente en cuanto a erradicar la influencia de Hamás, un grupo terrorista respaldado por Irán.

"No confío en que Hamás se haya reformado en absoluto, ni que esté dispuesto a buscar un futuro mejor para la población de Gaza ni para los palestinos en su conjunto", declaró. "Por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos con la forma en que los desmantelan y los acorralan".