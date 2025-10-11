El Comando Sur robustece su fuerza militar en el Caribe para frenar las rutas del narcotráfico

Publicado por Sabrina Martin 10 de octubre, 2025

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta antinarcóticos que operará en el Mar Caribe bajo el mando del Comando Sur (SOUTHCOM). La iniciativa forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para bloquear las rutas marítimas del narcotráfico que conectan Sudamérica con Estados Unidos.

“Por orden del presidente, el Departamento de Guerra está estableciendo una nueva Fuerza de Tarea Conjunta en el área de responsabilidad de SOUTHCOM para aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener a Estados Unidos seguro”, afirmó Hegseth en un mensaje publicado en X. “El mensaje es claro: si trafican drogas hacia nuestras costas, los detendremos en seco”.

La decisión se produce tras cuatro operaciones militares recientes en el Caribe contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, que dejaron 21 fallecidos vinculados a estas actividades ilícitas, de acuerdo con la administración. El anuncio supone un robustecimiento de la presencia militar de Washington en la región, ya que no se trata de un operativo temporal, sino de la instalación de una estructura de mando permanente enfocada exclusivamente en operaciones de interdicción marítima y vigilancia estratégica.

Operación militar con estructura definida y alcance hemisférico

En un comunicado, SOUTHCOM precisó que la nueva fuerza estará integrada por la II Fuerza Expedicionaria de Marines (II MEF) y coordinará operaciones con la Guardia Costera, agencias federales como la DEA y aliados de la región. Su misión será localizar, interceptar y desarticular redes criminales antes de que alcancen aguas estadounidenses.

El comandante de SOUTHCOM, almirante Alvin Holsey, afirmó que la operación busca “sincronizar y ampliar los esfuerzos antinarcóticos en el hemisferio occidental” para cerrar los corredores marítimos utilizados por organizaciones criminales transnacionales. Holsey advirtió que estas redes “amenazan la seguridad y la estabilidad regional” y operan con creciente sofisticación logística.

Para sus operaciones, la Fuerza de Tarea Conjunta empleará aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, interdicciones marítimas de precisión y fusión de inteligencia en tiempo real entre las fuerzas militares estadounidenses y agencias asociadas.

El teniente general Calvert Worth, comandante del II MEF y designado para liderar la fuerza, destacó que se trata “principalmente de un esfuerzo marítimo”. Señaló que el objetivo es “combatir el tráfico ilícito, defender el estado de derecho y, en última instancia, proteger mejor a las comunidades vulnerables aquí en el país”.

Trump vincula al régimen de Maduro con el narcotráfico

El lanzamiento de esta nueva ofensiva ocurre en medio de un aumento de tensiones con el régimen venezolano. El presidente Trump notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en guerra contra los cárteles de la droga, a los que su administración ha designado como organizaciones terroristas extranjeras, habilitando así acciones militares en el extranjero.

La Casa Blanca ha acusado a Nicolás Maduro de permitir que Venezuela se convierta en plataforma del narcotráfico hacia Estados Unidos a través del Caribe. Trump ha descrito al líder venezolano como “aliado del crimen organizado internacional”.