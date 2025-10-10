A punto de terminar su segunda semana, el cierre del Gobierno continúa sin asomo de un acuerdo entre demócratas y republicanos

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de octubre, 2025

Estados Unidos continúa sin poder vislumbrar el final del cierre del Gobierno, luego de que los senadores abandonaran la ciudad de Washington D.C. este jueves sin poder alcanzar un acuerdo que le pusiera punto final, garantizando de esta forma que el cierre se prolongará hasta la semana siguiente, sin ninguna señal de reapertura ante el punto muerto en el que se encuentran estancadas ambas partes.

Durante la noche de este jueves, el Senado concluyó sus labores de la semana tras aprobar la versión de la Cámara Alta de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), la cual incluyó más de una docena de votaciones sobre diferentes enmiendas. Los legisladores no volverán a trabajar sino hasta el martes, ya que el lunes será feriado federal en el país, lo que implica que el cierre del Gobierno alcanzará las dos semanas y se multiplican las posibilidades de que los miembros del servicio militar no reciban el primer cheque de pago.

Los demócratas bloquean nuevamente la resolución propuesta por los republicanos

En horas de la mañana, los demócratas en el Senado bloquearon por séptima vez la resolución “limpia” (CR) propuesta por la contraparte republicana, la cual habría servido para financiar al Gobierno hasta finales del mes de noviembre. Al igual que lo han hecho durante casi dos semanas, el senador independiente Angus King y los demócratas Catherine Cortez Masto y John Fetterman decidieron votar junto a los republicanos.

Los senadores del Partido Republicano han venido insistiendo durante los últimos días en que la resolución “limpia” representa su única oferta, asegurando en numerosas ocasiones que no tenía sentido por parte de los demócratas seguirla bloqueando, ya que estos la han respaldado en numerosas ocasiones a lo largo de estos últimos años.

Según informó The Wall Street Journal, algunos senadores de ambos partidos han estado intercambiando ideas sobre el financiamiento de la atención médica para poder encontrar una salida al cierre del Gobierno lo antes posible, en un momento en el que las tensiones aumentan cada vez más ante la posibilidad de que tanto los miembros de las fuerzas armadas como los empleados públicos sigan viendo afectados sus bolsillos. Según detalló el medio, las conversaciones informales entre senadores demócratas y republicanos han girado en torno a extender temporalmente los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), pero con nuevos límites destinados a reducir la ayuda a las familias que cuenten con mayores ingresos.

Sobre esta medida, el látigo de la mayoría republicana en el Senado, John Barrasso, les dijo a los periodistas que los republicanos “están en conversaciones sobre ofrecer a los demócratas una votación sobre los subsidios del ACA a cambio de aprobar un proyecto de ley de gasto”. Sin embargo, Barrasso aseguró que el primer paso tiene que ser que los demócratas voten para reabrir el Gobierno.