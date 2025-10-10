Gran jurado federal imputa a Letitia James por fraude y declaración falsa
La fiscal general de Nueva York deberá comparecer el 24 de octubre en Virginia ras ser acusada de presentar información falsa para acceder a condiciones financieras preferenciales.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada formalmente este jueves por un gran jurado federal en Virginia por dos delitos graves: fraude bancario y declaración falsa a una institución financiera. De acuerdo con la documentación presentada ante la corte, las autoridades federales señalan que James habría proporcionado información falsa para obtener condiciones financieras preferenciales en la compra de una propiedad en el estado de Virginia en 2023.
La primera comparecencia de James ante el tribunal está programada para el 24 de octubre en Norfolk, Virginia.
Investigación derivada de una denuncia federal
La investigación se inició en abril, después de que Bill Pulte, presidente de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), enviara una carta al Departamento de Justicia alertando sobre el posible fraude. Pulte acusó a James de declarar falsamente una vivienda ubicada en Norfolk, Virginia, como su “residencia principal”, lo que le habría permitido obtener tasas hipotecarias más bajas de manera irregular.
Como parte de la evidencia, Pulte incorporó un poder notarial fechado el 17 de agosto de 2023, firmado por la propia James, en el que manifiesta su intención de establecer residencia en la vivienda cuestionada.
James ha negado haber cometido fraude y sostiene que compró la propiedad junto a su sobrina, quien —según su versión— es la residente principal del inmueble.
El contexto político
Letitia James responde
Tras conocerse la acusación federal en su contra, James publicó un mensaje en el que afirmó que el caso responde a “una instrumentalización desesperada del sistema de justicia” por parte del presidente Trump. Alegó que los cargos tienen motivación política y forman parte de un intento del presidente de vengarse por las acciones legales que ella promovió en su contra cuando era fiscal general.
James afirmó que Trump está “obligando a las agencias federales a actuar según sus órdenes” y denunció que la destitución de un fiscal que inicialmente se negó a presentar cargos, y su reemplazo por otro “leal al presidente, no a la ley”, constituye —según ella— “una amenaza al orden constitucional”. James concluyó asegurando que no renunciará ni modificará su postura.