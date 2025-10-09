Donald Trump proclama el Columbus Day

Publicado por Carlos Dominguez 9 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump firmó este jueves una proclamación que reafirma el Columbus Day como celebración del explorador italiano Cristóbal Colón, declarando "¡Hemos vuelto, italianos!" durante una reunión de su Gabinete.

"En este Columbus Day, honramos su vida con reverencia y gratitud, y nos comprometemos a reclamar su extraordinario legado de fe, valor, perseverancia y virtud a los pirómanos de izquierdas que han intentado destruir su nombre y deshonrar su memoria", anuncia el documento.

La declaración también designa oficialmente el segundo lunes de octubre -el 13 de este año- como el Columbus Day, en honor al explorador como "el héroe americano original" y símbolo de la civilización occidental. Asimismo, el documento insta a los estadounidenses a celebrar el día con ceremonias y actividades, y ordena que la bandera de EEUU se exhiba en todos los edificios públicos.

Una campaña para borrar la historia

El Columbus Day ha sido una celebración federal desde 1937, pero en los últimos años muchos estados y ciudades controlados por los demócratas han pasado a celebrar el Día de los Pueblos Indígenas en su lugar.

La proclamación de Trump contrasta con el enfoque del presidente Joe Biden para 2021, que reconocía tanto el Columbus Day como el Día de los Pueblos Indígenas.

"En los últimos años, Cristóbal Colón ha sido el principal objetivo de una despiadada campaña para borrar nuestra historia, difamar a nuestros héroes y atacar nuestro patrimonio. Ante nuestros propios ojos, radicales de izquierda derribaron sus estatuas, destrozaron sus monumentos, mancharon su carácter y trataron de exiliarlo de nuestros espacios públicos. Bajo mi liderazgo, esos días por fin han terminado, y ahora nuestra nación se atendrá a una simple verdad: Cristóbal Colón fue un verdadero héroe americano, y todos los ciudadanos están eternamente en deuda con su implacable determinación", se lee en la declaración firmada por el líder republicano.