Trump, en reunión de gabinete: "Mi Administración sigue cumpliendo a pesar de los lunáticos radicales de izquierda que cerraron nuestro Gobierno"

Publicado por Santiago Ospital 9 de octubre, 2025

Donald Trump reunió a su gabinete en la Casa Blanca para su octava reunión, en medio del cierre del Gobierno y horas después de alcanzar un acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

"Estamos aquí esta mañana mientras mi Administración sigue cumpliendo con el pueblo estadounidense, a pesar de los lunáticos radicales de izquierda que han cerrado nuestro Gobierno”, abrió el el mandatario encuentro ante las cámaras, remarcando que el Partido Demócrata se encontraba acéfalo: "No tenemos ni idea de con quién estamos tratando allí".

El "cierre demócrata"



"Recortaremos algunos programas demócratas muy populares que, francamente, no son populares entre los republicanos", dijo también el presidente, acusando a los demócratas de usar la salud de los americanos como baza en las negociaciones.

El presidente había advertido a los demócratas de que, de continuar la parálisis presupuestaria, aprovecharía para recortar programas y cargos. "Así es como funciona", dijo este jueves. "Ellos querían hacer esto [por el cierre], así que les daremos una pequeña muestra de su propia medicina".

El presidente había advertido previamente de que todos los empleados públicos recibirían pagos retroactivos cuando reabriera el Gobierno, como es la costumbre. Horas antes de la reunión, se había filtrado un memorando interno de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca en que se advertía a los empleados en suspensión de pagos de que no tenían garantizado el cobro.

Retomando el hilo del "cierre demócrata", la fiscal general, Pam Bondi, celebró que "nuestros agentes del orden están trabajando sin cobrar, las veinticuatro horas del día, para hacer que Estados Unidos sea un lugar seguro".

"Solo anoche hicimos 91 detenciones", reportó sobre Memphis, a donde viajó recientemente con el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Uno de ellos, dijo, tenía una búsqueda por arresto y otros tres por violación.

Trump: "Terminamos la guerra en Gaza"



Varios miembros del Gabinete celebraron el acuerdo de paz alcanzado durante la noche. "Terminamos la guerra en Gaza", dijo el presidente, diciendo que "ojalá" fuese duradera y que tendría efectos más allá de la Franja: "A una escala mucho mayor, creamos la paz... la paz en Oriente Medio".

Los rehenes serán liberados, aseguró, el lunes o martes: "Será un día de alegría... Intentaré hacer un viaje allí". Trump adelantó que piensa ir a Egipto para sellar con su propia rúbrica el acuerdo.

"Hemos resuelto grandes conflictos o guerras, este es el número ocho", dijo también. Y sobre la gran pendiente, entre Rusia y Ucrania: "Creo que eso también sucederá".

"Nada de esto habría sido posible sin el presidente de los Estados Unidos", añadió el secretario de Estado, Marco Rubio. El político cubano-americano aseguró que las relaciones personales sembradas por Trump en su viaje a Medio Oriente fueron clave para acercar posiciones. "Hace un mes nunca pensé que fuera posible".

"Lo llamaremos Columbus Day"

Entre las proclamaciones firmadas por Trump antes del encuentro, en una oficializó la celebración del Columbus Day para el lunes 13 de octubre.



Tras firmar la orden, Trump dijo: "Lo llamaremos Columbus Day", a diferencia del expresidente Joe Biden, quien, aunque no rebautizó ni anuló la celebración, sí proclamó en la misma fecha el Día de los Pueblos Indígenas.



El republicano argumenta que el cambio buscaba denigrar el recuerdo del explorador como parte de un esfuerzo por reescribir la historia del país.



El DHS comprará edificios en Chicago y Portland



En su turno, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que su departamento se encuentra comprando instalaciones en las ciudades de Chicago y Portland para continuar con las operaciones de inmigración.

El anuncio llega en medio de un ida y vuelta del Gobierno con ambas ciudades demócratas, que se niegan a colaborar con la política migratoria de la Administración. En una de sus últimas ofensivas, los demócratas prohibieron el acceso a instalaciones públicas locales, por ejemplo en Chicago declarándolas "zonas libres del ICE". En un reciente video, se puede ver cómo le prohibieron a la propia Noem la entrada a un edificio gubernamental en Illinois.

"Estuve allí hace unos días y visité algunas instalaciones desde las que podemos desplegar más fuerzas del orden, porque lo que intentan hacer con estos disturbios y actos violentos es distraernos e impedir que persigamos a los asesinos y violadores que están sueltos por las calles", sostuvo la secretaria ante el resto del gabinete.