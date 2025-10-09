Texas: ocho personas detenidas vinculadas con una abortista de Houston que ejercía sin licencia médica

Publicado por Carlos Dominguez 9 de octubre, 2025

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, imputó a otras ocho personas relacionadas con las clínicas de la zona de Houston, propiedad de la ciudadana María Rojas, que realizaban abortos ilegales y ejercían la medicina sin licencia medica. De acuerdo a la oficina de la fiscalía, varias de las personas detenidas son ciudadanos extranjeros.

"Esta camarilla de radicales amantes del aborto ha estado dirigiendo clínicas ilegales con personal sin licencia que ponía en peligro a las mismas personas a las que pretendían ayudar", afirmó Paxton en un comunicado.

"Además de ser ilegal, es perverso. No se permitirá que estos antros de falsos médicos operen en Texas. Los responsables rendirán cuentas. Siempre protegeré la vida inocente y utilizaré todas las herramientas a mi alcance para hacer cumplir las leyes provida de Texas", añadió.

Las acusaciones siguen a la detención de Rojas en marzo, de 49 años, quien según la fiscalía, se hacía pasar por médico mientras dirigía cínicas en Waller, Cypress, Spring y Katy. Un gran jurado del condado de Waller acusó a Rojas de quince delitos graves, entre ellos la realización ilegal de un aborto y doce cargos por ejercer la medicina sin licencia.

A medida que continúa la investigación, se acusó a otras ocho personas de ejercer la medicina sin licencia bajo la dirección de Rojas. Estos ocho individuos son: Yaimara Hernandez Alvarez, Alina Valeron Leon, Dalia Coromoto Yanez, Yhonder Lebrun Acosta, Liunet Grandales Estrada, Gerardo Otero Aguero, Sabiel Bosch Gongora, y Jose Manuel Cendan Ley.