“Enfrentamos una amenaza muy seria”: Trump promete acciones más duras contra Antifa durante una reunión con líderes conservadores

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump encabezó este miércoles una reunión junto a varios funcionarios de su administración y algunas importantes personalidades del mundo conservador estadounidense, para destacar los esfuerzos de su Gobierno por tomar fuertes medidas contra diferentes grupos violentos de izquierda, con especial énfasis en el grupo terrorista doméstico Antifa. El evento tuvo lugar en medio de los intentos de la Administración Trump por intervenir en ciudades violentas controladas por los demócratas como Portland y Chicago.

Durante la reunión, Trump responsabilizó a Antifa de “llevar a cabo una campaña de violencia” contra funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De igual forma, el mandatario republicano señaló: “Debería quedar claro para todos los estadounidenses que enfrentamos una amenaza muy seria de terrorismo de izquierda en nuestro país. Hablo de los radicales vinculados con el grupo terrorista doméstico Antifa, del que han escuchado mucho últimamente y del que yo he escuchado durante diez años”.

De igual forma, Trump instó a los miembros de su gabinete a declarar a Antifa como una organización terrorista extranjera en medio del evento. “Creo que es el tipo de cosa que me gustaría hacer”, dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre si haría tal designación. “Si ustedes están de acuerdo, yo también lo estoy. Hagámoslo”, añadió Trump, quien también señaló que “Han sido muy amenazantes con la gente, pero nosotros vamos a ser muy amenazantes con ellos, mucho más de lo que ellos jamás lo fueron con nosotros, y eso incluye a quienes los financian”.

Asistentes

Trump estuvo acompañado por la fiscal general Pam Bondi, el director del FBI Kash Patel, el secretario de Estado Marco Rubio y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, entre otros funcionarios.

Entre los asistentes al evento celebrado en la Casa Blanca destacaron el influencer Nick Sortor —quien fue arrestado la semana pasada frente a una instalación del ICE en Portland—, los periodistas Brandi Kruse y Andy Ngo, e incluso el comentarista político Jack Posobiec. En un momento, Kruse tomó la palabra y arremetió contra Antifa al asegurar que este se caracterizaba por atentar contra quienes pensaban diferente, pidiéndole además a la Administración Trump que erradicara al grupo de extrema izquierda. “Esperemos que en tres años y medio no sean más que una sombra de lo que fueron”, dijo Kruse.

Recientemente, la Casa Blanca culpó al grupo radical por las protestas ocurridas cerca de una instalación del ICE en Portland y por las manifestaciones en Chicago contra las políticas migratorias de la Administración Trump, la cual ha intentado desplegar a la Guardia Nacional en ambas ciudades, a pesar de que las autoridades locales y estatales han presentado demandas para evitar estos despliegues.