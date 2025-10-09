La Casa Blanca califica de “infundadas” las declaraciones del presidente Petro sobre el ataque a una narcolancha y pide que se retracte

Publicado por Sabrina Martin 8 de octubre, 2025

La Casa Blanca le solicitó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se retracte de sus declaraciones sobre un reciente ataque estadounidense contra una lancha en el mar Caribe. Washington calificó sus afirmaciones de “infundadas y reprensibles” y pidió una rectificación pública para poder “retomar un diálogo productivo sobre la construcción de un futuro sólido y próspero para los pueblos de Estados Unidos y de Colombia”, según un comunicado citado por Noticias Caracol.

El origen de la controversia: un mensaje en X

La petición surge luego de que Petro afirmara en su cuenta de X que “indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior”. El mandatario añadió que lo ocurrido no se trataba de una guerra contra el contrabando, sino de “una guerra por el petróleo” que, a su juicio, debía ser detenida por la comunidad internacional.

Los comentarios del presidente colombiano fueron interpretados por Washington como un intento de deslegitimar las acciones estadounidenses, las cuales, según los reportes oficiales, se dirigían contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.

Estados Unidos reafirma su alianza con Colombia Pese a la tensión diplomática, el Gobierno estadounidense subrayó que Colombia continúa siendo “un socio estratégico esencial” y reafirmó su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad y estabilidad regional.

Petro responde a la solicitud de la Casa Blanca

El presidente colombiano no tardó en responder. Desde su cuenta de X, pidió a Washington entregar información sobre las víctimas del ataque. “La Casa Blanca nos dé la información de las personas que han muerto por misiles de los EEUU, para saber si mi información es infundada”, escribió Petro, dejando abierta la confrontación diplomática entre ambos Gobiernos.