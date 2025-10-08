Trump será sometido a un examen médico de rutina este viernes
Si bien la visita de este viernes al centro médico no será más que un chequeo de rutina, esta es la segunda vez en lo que va del año que Trump se somete a un examen en el Walter Reed.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó este miércoles a través de un comunicado que el presidente Donald Trump será sometido a un examen médico este viernes durante una visita al Centro Médico Militar Walter Reed, en la cual ofrecerá unas palabras a las tropas estadounidenses que se encuentran en el sitio. Leavitt también indicó que el mandatario republicano regresaría directamente a la Casa Blanca luego de esta visita.
“El viernes por la mañana, el presidente Trump visitará el Centro Médico Walter Reed para una reunión programada y ofrecer unas palabras a las tropas. Mientras esté allí, el presidente Trump aprovechará para realizarse su chequeo médico anual de rutina. Luego regresará a la Casa Blanca. El presidente Trump está considerando viajar al Medio Oriente poco después”, detalló Leavitt en el comunicado.
Segunda visita en un año
En julio, Leavitt también informó que varios análisis médicos habían determinado que Trump padecía de insuficiencia venosa crónica, la cual es una afección que se presenta cuando las venas tienen dificultades para bombear la sangre de regreso al corazón.