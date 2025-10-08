Trump será sometido a un examen médico de rutina este viernes

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de octubre, 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó este miércoles a través de un comunicado que el presidente Donald Trump será sometido a un examen médico este viernes durante una visita al Centro Médico Militar Walter Reed, en la cual ofrecerá unas palabras a las tropas estadounidenses que se encuentran en el sitio. Leavitt también indicó que el mandatario republicano regresaría directamente a la Casa Blanca luego de esta visita.

“El viernes por la mañana, el presidente Trump visitará el Centro Médico Walter Reed para una reunión programada y ofrecer unas palabras a las tropas. Mientras esté allí, el presidente Trump aprovechará para realizarse su chequeo médico anual de rutina. Luego regresará a la Casa Blanca. El presidente Trump está considerando viajar al Medio Oriente poco después”, detalló Leavitt en el comunicado.