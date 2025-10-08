CONTINÚA EL CIERRE: fracasan en el Senado dos propuestas para reabrir el Gobierno

Publicado por Santiago Ospital 8 de octubre, 2025

El Senado sigue sin encontrar un consenso. En el octavo día de cierre del Gobierno, los senadores se congregaron en el Congreso para someter a votación dos propuestas de presupuesto. Una de cada partido, ambas fracasaron.

Ninguna propuesta de presupuesto alcanzó los 60 votos necesarios. El demócrata se quedó en 47 a favor, 52 en contra. El republicano cayó con 54 contra 45.

John Fetterman, Catherine Cortez Masto y Angus King son los únicos senadores azules que rompieron filas, apoyando ya el lunes el plan del GOP. Del otro lado, el republicano de Kentucky Rand Paul votó en contra.

Este miércoles, el senador Ted Cruz no votó por ninguna de las dos.