Trump considera que el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois deberían estar en la cárcel
Las declaraciones del líder republicano se dieron en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno federal y las autoridades de Chicago, quienes han intentado bloquear el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en la ciudad.
El presidente Trump indicó este miércoles en Truth Social que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, deberían estar en la cárcel por no proteger adecuadamente a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡Gobernador Pritzker también!", escribió el presidente.
Las protestas violentas contra la operación Midway Blitz, en la que participan agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza (CBP), han resultado en múltiples enfrentamientos y arrestos, de los cuales al menos 30 personas enfrentan cargos federales.
Las declaraciones del líder republicano se produjeron en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno federal y las autoridades de Chicago, que han intentado bloquear el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad, en medio de una crisis de seguridad.