Los republicanos del Senado logran una confirmación masiva de más de 100 nominados de Trump

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de octubre, 2025

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes, en una sola votación y por 51–47, un paquete masivo de 107 nominaciones del presidente Donald Trump, utilizando el nuevo procedimiento tiltado por los demócratas como “opción nuclear”, que permite confirmar grandes bloques de designaciones por mayoría simple.

La decisión llega mientras el cierre del Gobierno se extiende a su séptimo día, con la Cámara Alta estancada en las negociaciones.

Entre los nominados confirmados figura el exjugador de la NFL Herschel Walker, elegido para ser embajador en Las Bahamas, una plaza vacante por casi 15 años.

En la misma tanda se confirmaron más de dos docenas de embajadores, varios fiscales y diversos altos cargos ejecutivos; entre los perfiles de mayor repercusión está Sergio Gor, ratificado como embajador de EEUU en India, y la ratificación de Paul Atkins, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), para un asiento en la comisión hasta 2031.

La votación se realizó “en bloque” bajo la resolución S. Res. 412, el nuevo marco que agiliza los nombramientos tras el giro reglamentario impulsado por los republicanos en septiembre.

Esta es la segunda aplicación del mecanismo. La primera vez fue el pasado el 18 de septiembre, cuando se despacharon 48 nominaciones en una sola votación, incluida Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia y Callista Gingrich en Suiza (y Liechtenstein).

El cambio de reglas —muy cuestionado por los demócratas— reduce la capacidad de demora de la minoría y permite agrupar nominaciones no judiciales, aunque mantiene ciertos pasos procedimentales antes del voto final.

En paralelo a estas aprobaciones, el cierre del Gobierno continúa, poniéndole cada vez más presión a demócratas y republicanos. La disputa llegó hoy a un nuevo punto de fricción por el pago retroactivo a empleados que se encuentran en suspensión temporal sin salario, mientras se acumulan retrasos aéreos por tensiones en control de tráfico y se resienten funciones de supervisión en agencias como ICE.

La mayoría republicana y la minoría demócrata reiteraron sus posiciones durante la jornada, sin avances claros para destrabar el financiamiento.