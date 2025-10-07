“Sal de tu mansión y conoce Chicago": el DHS le responde a Pritzker y publica una lista que desmiente sus afirmaciones sobre las operaciones en Chicago

Publicado por Agustina Blanco 7 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) escribió una respuesta contundente, a través de un comunicado oficial, contra el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, acusándolo de ofrecer al público estadounidense una "mezcla de mentiras" al publicar una lista detallada que desacredita sus declaraciones sobre las operaciones de inmigración federal en la ciudad.

La respuesta federal surge en medio de una creciente tensión, tras la demanda presentada el lunes por el gobernador demócrata y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, para bloquear el despliegue de cientos de tropas de la Guardia Nacional de Illinois y Texas en la urbe y áreas aledañas.

"Nuestro mensaje a JB Pritzker: sal de tu mansión y conoce Chicago", declaró la subsecretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, en el comunicado. "Si JB Pritzker caminara por las calles de su propia ciudad, vería a terroristas nacionales y alborotadores violentos atacando a agentes de policía, así como la lacra de la delincuencia violenta como consecuencia directa de sus propias políticas".

El DHS enfatizó que está "aclarando las mentiras de Pritzker y defendiendo a los valientes hombres y mujeres del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de sus difamaciones y calumnias".

La demanda contra el despliegue de la Guardia Nacional



La confrontación escaló horas después de que Pritzker y Johnson anunciaran una demanda contra la Administración Trump, alegando que el envío de tropas viola la soberanía local y los límites constitucionales al uso de fuerzas militares en asuntos domésticos de inmigración.

La Casa Blanca confirmó el sábado que el presidente Trump había autorizado el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional para "proteger a oficiales y activos federales" en medio de disturbios y "desorden" en Chicago, a pesar de las objeciones del gobernador, quien lo calificó de "absolutamente atroz e inamericano".

Durante una conferencia de prensa el lunes, Pritzker denunció una "invasión inconstitucional de Illinois por parte del gobierno federal" y acusó a Trump, a la secretaria del DHS Kristi Noem y el comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino de haber traído "agentes militarizados de CBP e ICE a las calles de Chicago para causar violencia y caos".

El DHS, por su parte, rechazó estas afirmaciones punto por punto en su lista de "Claim vs. Reality" (Reclamo vs. Realidad), argumentando que las operaciones forman parte de "Operation Midway Blitz", una iniciativa que ha resultado en más de 1.000 arrestos de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, incluyendo pedófilos, abusadores infantiles, secuestradores, miembros de pandillas y ladrones armados. "Esto no es inconstitucional ni una invasión. El presidente Trump tiene la autoridad constitucional para desplegar tropas, dondequiera que estén estacionadas, para defender instalaciones federales de ataques", respondió el DHS a la primera acusación de Pritzker.

Desmentidos clave: del allanamiento en South Shore al tiroteo en Franklin Park



Uno de los puntos centrales de la disputa es el allanamiento en un edificio de apartamentos en el barrio de South Shore de Chicago. Pritzker, en una entrevista con CNN, describió cómo agentes federales rompieron ventanas, derribaron puertas, saquearon el lugar y evacuaron a 130 personas, incluyendo niños, en plena noche, supuestamente persiguiendo a pandilleros, pero aterrorizando a residentes inocentes. "Están deteniendo y arrestando a ciudadanos estadounidenses", afirmó.

El DHS lo corrigió: "Las fuerzas del orden llevaron a cabo un operativo selectivo en un edificio de apartamentos en la comunidad de South Shore de Chicago. Este operativo, realizado por la CBP, el FBI y la ATF, resultó en el arresto de 37 inmigrantes indocumentados, procedentes de países como Venezuela, México, Colombia y Nigeria. Entre ellos se encontraban miembros de la pandilla Tren de Aragua y delincuentes violentos".

Además, el departamento desmintió categóricamente que se arresten o deporten a ciudadanos estadounidenses, aclarando que cualquier detención de locales se debe a obstrucción o agresión a las autoridades.

Otro incidente controvertido es el tiroteo fatal del 12 de septiembre en Franklin Park, un suburbio de Chicago. Pritzker relató que ICE "disparó y mató a un hombre" llamado Silverio Villegas-González, quien "acababa de dejar a sus hijos en una guardería y se dirigía al trabajo".

El departamento replicó que Villegas-González era un inmigrante indocumentado con antecedentes de conducción imprudente, quien, al ser ordenado detener su vehículo, lo condujo contra los agentes. "Uno de los agentes de ICE fue atropellado por el vehículo y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida y la seguridad pública, el agente disparó su arma", detalló el comunicado. A pesar de las lesiones, los agentes iniciaron atención médica de emergencia, pero el individuo fue declarado muerto en el lugar.

En cuanto a las protestas en Broadview, un pueblo de 8.000 habitantes, Pritzker alegó que agentes federales convirtieron "dos cuadras de áreas de protesta en una zona de guerra" al disparar gases lacrimógenos y agentes químicos contra "manifestantes pacíficos".

El DHS respondió que "los alborotadores contra el DHS y otras fuerzas del orden en Illinois han sido todo menos pacíficos" y citó emboscadas durante el fin de semana, donde agentes de la Patrulla Fronteriza fueron atacados por vehículos: una mujer, Marimar Martínez, portaba un arma semiautomática y fue herida en defensa propia; el otro conductor, Anthony Ian Santos Ruiz, fue detenido.