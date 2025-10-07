Laura Loomer promete "seguir luchando" después de que SCOTUS desestimara su demanda por censura contra las Big Tech

Publicado por Santiago Ospital 7 de octubre, 2025

"Hoy es un día triste en la historia estadounidense", publicó la activista conservadora Laura Loomer después de que la Corte Suprema rechazara su demanda por censura contra grandes tecnológicas.

La influencer acusó a las cúpulas de Meta y Twitter (pre-Elon Musk) de atentar contra la libertad de expresión al expulsarla de las redes sociales cuando se presentó al Congreso en 2020 y 2022. Censura que a su vez, sostiene, habría sido una forma de interferencia electoral.

Tras perder en instancias judiciales inferiores, acudió, sin éxito, a SCOTUS.

En ese sentido, señaló que, con argumentos similares a los suyos, Trump había logrado que empresas como X, Meta y YouTube llegaran a acuerdos extrajudiciales por millones de dólares.

"Aceptaron llegar a un acuerdo porque saben que son CULPABLES", escribió, añadiendo que, a pesar de reconocer su culpabilidad, "continúan luchando en los tribunales contra las demandas de los seguidores del presidente".

Pactos que, añadió, les garantizan acceso a la Casa Blanca y representan cantidades monetarias insignificantes para sus bolsillos.

También se mostró decepcionada con la Administración: "Es vergonzoso que, con una mayoría republicana y con el presidente Trump en la Casa Blanca, las grandes empresas tecnológicas no tengan que rendir cuentas por su censura a los conservadores, su apoyo a los terroristas y su interferencia electoral en mis campañas y en las del presidente Trump".

Loomer contra los medios y SCOTUS



La activista MAGA arremetió en publicaciones posteriores contra Jake Tapper -"Fake Tapper"-, compartiendo un video del presentador cubriendo la noticia sobre la desestimación.

"Decidió burlarse de mí y reírse de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de no admitir hoy mi caso RICO, al igual que el de Ghislaine Maxwell", escribió, acusando a la cadena CNN de “glorificar aún más la censura política".

"Como nos dijo el presidente Trump: ¡LUCHEN, LUCHEN, LUCHEN!", concluyó: "¡Seguiré luchando!".

Luego volvió a X para criticar a los medios en general, asegurando que la "odiaban con pasión" y asegurando que siempre "intentarán desacreditar todo lo que hago porque no quieren que gane nunca".

No se olvidó tampoco del tribunal detrás del reciente fallo en su contra: "SCOTUS es una mier**. Todos sabemos que es una gran broma".