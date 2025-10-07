El Pentágono flexibilizó sus restricciones a la prensa tras semanas de negociaciones

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de octubre, 2025

El New York Times informó este lunes que el Departamento de Guerra flexibilizó y aclaró sus nuevas restricciones para el acceso de la prensa al Pentágono, luego de casi tres semanas de negociaciones con diferentes medios de comunicación. El periódico detalló que, según las nuevas normas, todos aquellos periodistas que requieran acreditaciones para poder ingresar al Pentágono no tendrán que ser aprobados por el departamento antes de publicar artículos o contenidos noticiosos que contengan información que no haya sido divulgada de manera oficial.

El Times también explicó que numerosos medios de comunicación habían malinterpretado un borrador previo del departamento como una exigencia de obtener dicha aprobación, lo que generó fuertes críticas contra la Administración del presidente Donald Trump. Según publicó el periódico, el nuevo borrador explica que “El personal de los medios de comunicación no está obligado a enviar sus escritos al departamento antes de su publicación”, detallando también que el documento aclara ciertas reglas bajo las cuales los periodistas podrían ver sus acreditaciones revocadas si estos llegasen a ser considerados “riesgos de seguridad”.

La noticia del Times tiene lugar en un momento en el que la relación entre la Administración Trump y la prensa mantiene su tensión, luego de diferentes episodios en los que el presidente ha criticado o arremetido contra varios medios de comunicación. Uno de los momentos más importantes tuvo lugar cuando el mandatario republicano demandó al Wall Street Journal el pasado mes, luego de que dicho periódico publicara varios artículos en los que ahondaba en la relación entre Trump y el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Trump explicó que tomó dicha decisión tras asegurar que el Journal estaba intentando desprestigiar su reputación.