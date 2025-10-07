Sigue el bloqueo demócrata: el Senado frena por quinta vez la refinanciación del Gobierno

El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, en una imagen de archivo AFP / Win McNamee

Emmanuel Alejandro Rondón 6 de octubre, 2025

La minoría demócrata del Senado bloqueó, por quinta vez consecutiva, el proyecto republicano que buscaba refinanciar al Gobierno y poner fin al cierre federal que está a punto de entrar en su séptimo día consecutivo.

La votación, que terminó 52 a 42 a favor, volvió a frustrar el intento de la Casa Blanca, que abrió las puertas a potenciales negociaciones a través del propio presidente Donald Trump.

Los republicanos, liderados por el líder de la mayoría John Thune, siguen necesitando al menos 60 votos para superar el filibusterismo —la maniobra parlamentaria que exige una mayoría calificada de tres quintos para avanzar con cualquier proyecto de ley de financiación. Sin embargo, los demócratas, encabezados por su líder Chuck Schumer, se mantuvieron mayoritariamente unidos en su negativa, condicionando su apoyo a la extensión de los subsidios del Obamacare, que expiran a fin de año.

Hasta ahora, los republicanos solo lograron que tres senadores disidentes rompieran filas: John Fetterman (D-Pensilvania), Catherine Cortez Masto (D-Nevada) y Angus King (Maine), este último un independiente que vota habitualmente con el bloque demócrata.

Del lado republicano, el libertario Rand Paul (Kentucky) fue el único que se opuso a su propio partido, manteniendo su rechazo a las medidas de gasto temporal denunciando, una vez más en solitario, la alta deuda pública.

El proyecto impulsado por los republicanos buscaba mantener operativas las agencias federales hasta el 21 de noviembre, sin introducir mayores cambios en los actuales niveles de gasto. Los demócratas, no obstante, rechazaron tajantemente cualquier esfuerzo por considerar que la legislación no aborda la renovación de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), ni revierte modificaciones en las reglas de pago y elegibilidad del programa Medicaid incluidas en la última ley presupuestaria firmada por Trump.

La postura demócrata, hasta el momento, ha impedido cualquier avance en el Senado y mantiene al Gobierno sin financiación desde el 1 de octubre. Schumer insiste en que no apoyará una resolución “limpia” sin garantías sobre los subsidios sanitarios, mientras que la mayoría republicana sostiene que el tema debe discutirse después de reabrir el Gobierno.

“La única razón por la que el cierre continúa es porque los demócratas se niegan a aceptar una extensión no partidista”, dijo Thune desde el pleno.

Mientras tanto, el presidente Trump reiteró desde el Despacho Oval que está dispuesto a negociar un acuerdo sanitario con los demócratas, pero exigió que, antes de cualquier negociación, se permita reabrir el Gobierno.

“Estoy feliz de trabajar con ellos en sus políticas fallidas de salud, pero deben hacerlo después de que el Gobierno vuelva a funcionar”, publicó Trump en Truth Social.

Mientras tanto, el cierre gubernamental ya está afectando a algunos servicios esenciales y programas de ayuda federal. Los sondeos más recientes muestran que el 65% de los estadounidenses —incluido un 40% de votantes demócratas— cree que su partido debería aceptar la resolución provisional con los niveles actuales de gasto, incluso sin prorrogar los subsidios del Obamacare.

No obstante, Schumer parece decidido a mantener la presión contra la Administración Trump hasta lograr una concesión política que refuerce la agenda sanitaria demócrata de cara a las midterms.