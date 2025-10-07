ANÁLISIS
El FBI informa que Jack Smith rastreó las llamadas y comunicaciones privadas de senadores republicanos como parte de su investigación del 6 de enero
El hallazgo desata preocupación por el uso político de las agencias federales bajo la administración anterior.
El ex fiscal especial Jack Smith y su equipo habrían rastreado comunicaciones privadas y los registros telefónicos de casi una docena de senadores republicanos como parte de su investigación sobre los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021, según documentación obtenida por Fox News Digital.
“Es una vergüenza tener que estar en el Capitolio y revelar esto: que el FBI alguna vez fue utilizado como arma para rastrear las comunicaciones privadas de legisladores estadounidenses con fines políticos”, declaró el subdirector del FBI, Dan Bongino, a Fox News Digital. “Esa era ha terminado”.
Un archivo del FBI titulado “CAST Assistance”, fechado el 27 de septiembre de 2023, menciona a los senadores Lindsey Graham, Marsha Blackburn, Ron Johnson, Josh Hawley, Cynthia Lummis, Bill Hagerty, Dan Sullivan, Tommy Tuberville y al representante Mike Kelly. El documento detalla que un agente del equipo de Smith realizó un “análisis preliminar de peajes” en los registros de llamadas asociados con esos legisladores.
Sociedad
Supervisión interna y notificación al Congreso
El descubrimiento fue realizado por el director del FBI, Kash Patel, y por Bongino, tras una solicitud de revisión interna presentada por el senador Chuck Grassley. Ambos funcionarios informaron este lunes a los legisladores afectados durante una reunión en el Capitolio, al considerar urgente notificarles sobre el rastreo.
Según fuentes citadas por Fox News Digital, los investigadores pudieron acceder a los números contactados, así como a las ubicaciones de origen y recepción de las llamadas, información obtenida mediante citaciones a compañías telefónicas en 2023.
El FBI señaló que el caso Arctic Frost es considerado “prohibido” y que la revisión en curso busca garantizar transparencia sobre las acciones tomadas durante la gestión anterior.
Un caso cerrado con alto costo
El proceso costó más de 50 millones de dólares a los contribuyentes y vuelve a despertar preocupación sobre el uso de las agencias federales con fines políticos.