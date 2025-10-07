El FBI informa que Jack Smith rastreó las llamadas y comunicaciones privadas de senadores republicanos como parte de su investigación del 6 de enero

Publicado por Sabrina Martin 6 de octubre, 2025

El ex fiscal especial Jack Smith y su equipo habrían rastreado comunicaciones privadas y los registros telefónicos de casi una docena de senadores republicanos como parte de su investigación sobre los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021, según documentación obtenida por Fox News Digital.

“Es una vergüenza tener que estar en el Capitolio y revelar esto: que el FBI alguna vez fue utilizado como arma para rastrear las comunicaciones privadas de legisladores estadounidenses con fines políticos”, declaró el subdirector del FBI, Dan Bongino, a Fox News Digital. “Esa era ha terminado”.

Un archivo del FBI titulado “CAST Assistance”, fechado el 27 de septiembre de 2023, menciona a los senadores Lindsey Graham, Marsha Blackburn, Ron Johnson, Josh Hawley, Cynthia Lummis, Bill Hagerty, Dan Sullivan, Tommy Tuberville y al representante Mike Kelly. El documento detalla que un agente del equipo de Smith realizó un “análisis preliminar de peajes” en los registros de llamadas asociados con esos legisladores.

Supervisión interna y notificación al Congreso

El descubrimiento fue realizado por el director del FBI, Kash Patel, y por Bongino, tras una solicitud de revisión interna presentada por el senador Chuck Grassley. Ambos funcionarios informaron este lunes a los legisladores afectados durante una reunión en el Capitolio, al considerar urgente notificarles sobre el rastreo.

Según fuentes citadas por Fox News Digital, los investigadores pudieron acceder a los números contactados, así como a las ubicaciones de origen y recepción de las llamadas, información obtenida mediante citaciones a compañías telefónicas en 2023.

El FBI señaló que el caso Arctic Frost es considerado “prohibido” y que la revisión en curso busca garantizar transparencia sobre las acciones tomadas durante la gestión anterior.