Un juez federal evita bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois

El presidente Donald Trump intensificó este lunes su confrontación con autoridades locales demócratas al amenazar con invocar la Ley de Insurrección, una norma federal de 1807 que le otorgaría poderes de emergencia para desplegar tropas en las ciudades de Illinois, Chicago y Portland, Oregón, eludiendo así posibles bloqueos judiciales. Esta medida surge en medio de protestas crecientes contra políticas migratorias federales y un repunte en la violencia callejera.

Un juez federal evitó bloquear el despliegue de unidades de la Guardia Nacional en Illinois, permitiendo que 200 soldados de la Guardia de Texas avancen hacia el área de Chicago, donde se espera su llegada para mañana o el miércoles, según reseña el New York Times.

Por su parte, el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, denunció la acción como una "invasión inconstitucional" por parte del gobierno federal y anunció una demanda contra la Administración Trump. "Su plan desde el principio ha sido causar caos, y luego podrán usar ese caos para consolidar el poder de Donald Trump", advirtió Pritzker en una conferencia de prensa.

Además, en su cuenta de X, el gobernador señaló: "Illinois no permitirá que la Administración Trump continúe su marcha autoritaria sin oponer resistencia. Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para detener esta toma de poder, porque las tropas militares no deben utilizarse contra las comunidades estadounidenses".

Illinois will not let the Trump Administration continue on their authoritarian march without resisting.



— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 6, 2025

En Portland, un esfuerzo similar para enviar tropas texanas fue detenido temporalmente por una orden judicial emitida el domingo por la noche. No obstante, la Administración apeló ante un tribunal federal superior para permitir el envío de efectivos desde California o Texas, argumentando que las protestas representan una "insurrección" contra el gobierno federal.

Sin embargo, funcionarios locales de Oregón y Portland han calificado estas acusaciones de exageradas, destacando que las manifestaciones, aunque a veces tensas, no constituyen un derrocamiento del orden.