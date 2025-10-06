Trump y Lula da Silva buscan recomponer la relación tras las tensiones por el juicio a Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, durante una reunión en julio de 2024 (Archivo)Evaristo SA / AFP

Publicado por Agustina Blanco 6 de octubre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron una videoconferencia de 30 minutos el lunes, marcando su primera conversación significativa desde que Washington impuso aranceles del 50% a productos brasileños este verano.

La llamada, descrita como “positiva” por el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, según el comunicado oficial de Brasil y como una “muy buena llamada telefónica” por Trump en su plataforma Truth Social, refleja un intento por reducir las tensiones entre ambos países.

Durante la conversación, los líderes abordaron temas como la economía y el comercio, y expresaron interés en reunirse pronto en persona, ya sea en Brasil o en Estados Unidos.

También intercambiaron números de teléfono, según el comunicado de la oficina de Lula, en un esfuerzo por mantener un canal de comunicación directo. Trump destacó en su publicación que ambos países “lo harán muy bien juntos”, mostrando optimismo sobre el futuro de la relación bilateral.

Este acercamiento sigue a un breve encuentro entre ambos mandatarios hace casi dos semanas en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo, las relaciones entre Washington y Brasilia han estado marcadas por fricciones recientes.

Los aranceles y sanciones impuestos por Estados Unidos se originaron como respuesta a lo que Trump consideró un trato injusto hacia el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un aliado político cercano. Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión el mes pasado por su rol en un intento de insurrección en 2023 contra el Gobierno de Lula.

En esa línea, el mandatario republicano comparó el proceso judicial contra Bolsonaro con sus propios desafíos legales tras la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Por su parte, Lula ha criticado los intentos de Trump de intervenir en los asuntos internos de Brasil, algo que ha generado tensiones adicionales.