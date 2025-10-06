Trump anuncia que los camiones importados tendrán un arancel de 25%
La medida entrará en vigor el 1 de noviembre.
(AFP) Donald Trump anunció el lunes en su plataforma Truth Social que los camiones importados estarán sujetos a un arancel del 25% a partir del 1 de noviembre.
La medida, tomada según la Casa Blanca por cuestiones de "seguridad nacional", tiene como objetivo apoyar a los fabricantes estadounidenses de camiones como Peterbilt, Kenworth, Freightliner o Mack Trucks.
El presidente estadounidense anunció el 26 de septiembre su intención de imponer aranceles aduaneros a varios productos, entre ellos medicamentos y muebles, además de camiones, cuyo proveedor principal es México.
No está claro cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones provenientes de países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales, como Canadá y México (T-MEC), y la Unión Europea.