Arranca la segunda semana del cierre de Gobierno sin acuerdo a la vista

Publicado por Israel Duro 6 de octubre, 2025

La parálisis presupuestaria en Estados Unidos entra este lunes en su segunda semana y amenaza con prolongarse aún más dadas las marcadas diferencias entre demócratas y republicanos. Ni siquiera el anuncio de Donald Trump de que comenzaron los despidos de empleados federales parece haber sido capaz de acercar las posturas entre los dos grandes partidos.

Hasta ahora, los líderes de ambos partidos habían evitado los cierres con negociaciones al límite. Unas alianzas con un alto coste en muchas ocasiones para ellos mismos, como ocurrió durante la pasada legislatura con Kevin McCarthy, que acabó perdiendo la gavela por ello a manos del ala dura de su propio partido, o del actual speaker, Mike Johnson.

Schumer estuvo a punto de perder su puesto por evitar un shutdown

En lo que va de mandato, el demócrata Chuck Schumer sufrió una amplia reprobación por parte de demócratas más radicales que llegaron a pedir su renuncia por facilitar que el Senado diera luz verde a una resolución continua. De hecho es una de las claves para la actual resistencia de los miembros del Partido Azul, puesto que consideran que su cesión en la última ocasión no les ha beneficiado de ninguna manera.

Entre la batalla partidista, Trump anunció la noche del domingo que comenzaron los despidos definitivos de funcionarios, en lugar de las licencias temporales que suelen aplicarse durante un shutdown. En los últimos días, también congeló proyectos de infraestructura y amenazó con eliminar agencias federales.

"Los demócratas están causando la pérdida de muchos empleos"

"Está ocurriendo justo ahora. Es todo por culpa de los demócratas", dijo Trump en referencia a los despidos ante periodistas en la Casa Blanca. "Los demócratas están causando la pérdida de muchos empleos", agregó.

Entre los más afectados por el cierre se encuentran los empleados federales, que no podrán cobrar su sueldo hasta que el Congreso apruebe un presupuesto. Una situación que representa una pérdida significativa de ingresos para estos más de dos millones de trabajadores.

Medicaid para ilegales, la clave de la disputa

"Es muy posible que este cierre dure semanas, no solo unos días", estimó Andrew Koneschusky, exasesor del líder demócrata Chuck Schumer. "Por ahora, ambas partes se mantienen firmes y se habla muy poco de compromisos. Las cosas siempre pueden cambiar (...) pero por el momento ninguna parece dispuesta a ceder", declaró a la AFP este especialista en comunicación de crisis.

Los republicanos proponen una prórroga del presupuesto actual hasta finales de noviembre, mientras que los demócratas insisten en extender programas de seguro médico para los inmigrantes sin papeles, una línea roja para los conservadores, que tienen en la lucha contra la inmigración una de sus prioridades.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump, advirtió pasado jueves de que, si esta situación se prolongaba, temía "un impacto en el PIB y en el crecimiento".

¿El acuerdo vendrá por los mercados?

Por ello, no hay que perder de vista el factor financiero. En declaraciones a AFP, el analista Michael Ashley Schulman apuntó que la salida de la crisis podría provenir de la situación económica que se desencadenaría en caso de cierre prolongado del Gobierno.

"Si Wall Street comienza a ponerse nervioso y los rendimientos de los bonos se disparan, incluso los ideólogos más fervientes se verán repentinamente comprometidos a asumir soluciones de consenso", pronosticó.