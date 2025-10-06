Trump anuncia que la Casa Blanca acogerá una pelea de la UFC coincidiendo con su cumpleaños

Publicado por Víctor Mendoza 6 de octubre, 2025

El presidente estadounidense Donald Trump, gran aficionado a los deportes de combate, anunció que la Casa Blanca acogerá una pelea de Ultimate Fighting Championship (UFC) el 14 de junio de 2026, día en el que cumple 80 años.

"El 14 de junio del próximo año, tendremos una gran pelea de UFC en la Casa Blanca", declaró el magnate republicano durante un discurso en Norfolk, en Virginia, con motivo del 250º aniversario de la Marina estadounidense. El presidente olvidó mencionar que la fecha coincide con su cumpleaños y el 250º aniversario del Ejército . Este año, en para celebrar esa onomástica, Trump organizó un gran desfile militar en Washington.

Dana White anunció un combate en la Casa Blanca para el 4 de Julio

En agosto, el presidente de UFC, Dana White, había declarado que un combate de artes marciales mixtas se celebraría en la Casa Blanca. La fecha inicial era el 4 de julio, día en el que se conmemora el 250º aniversario de la independencia.

Trump ha sido invitado frecuentemente a combates de UFC, conocidos por su intensidad y violencia, donde los luchadores se enfrentan con golpes, patadas y técnicas de sumisión en una batalla sin restricciones dentro del "Octágono", un ring de ocho lados rodeado por una cerca metálica.

Llevar este deporte de combate al corazón del poder político nacional será un hecho sin precedentes.