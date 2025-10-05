Trump reprende a Netanyahu por su falta de entusiasmo ante el avance con Hamás: "No sé por qué siempre eres tan negativo"

Publicado por Sabrina Martin 5 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump reprendió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una llamada telefónica el viernes, tras la respuesta parcial de Hamás a la propuesta de alto el fuego impulsada por la Casa Blanca.

Según funcionarios estadounidenses citados por Axios, Trump consideró que la disposición del grupo terrorista a negociar representaba una buena noticia. Sin embargo, Netanyahu expresó su desacuerdo y advirtió que la respuesta de Hamás no debía interpretarse como una señal positiva.El expresidente reaccionó con frustración ante la postura del primer ministro israelí, luego de que Hamás aceptara parcialmente el plan de alto el fuego impulsado por Washington.

De acuerdo con uno de los funcionarios, Trump respondió: “No sé por qué siempre eres tan jodidamente negativo. Esto es una victoria. Tómala.” El intercambio, confirmado por un segundo funcionario estadounidense, reflejó la determinación del presidente de convencer al líder israelí de avanzar hacia el fin de la guerra si Hamás acepta un acuerdo.

Enfoques opuestos sobre la respuesta de Hamás

En su comunicación oficial, Hamás se mostró dispuesto a liberar a todos los rehenes restantes a cambio de la retirada total de las tropas israelíes y el fin definitivo de la ofensiva en Gaza. No obstante, el grupo pidió mantener negociaciones sobre muchos de los detalles.

Fuentes israelíes indicaron que Netanyahu interpretó esa respuesta como un rechazo al plan y pidió coordinar con Washington una posición conjunta para evitar que se diera la impresión de que Hamás había respondido de forma positiva.

El ánimo de Trump fue diferente. Un alto funcionario estadounidense señaló que el presidente vio en la respuesta una oportunidad para alcanzar un acuerdo, temiendo que Hamás la rechazara completamente.

Tensión en la llamada y acciones inmediatas

Dos funcionarios estadounidenses aseguraron que la reacción fría de Netanyahu no fue la que Trump esperaba, lo que llevó al presidente a responder con firmeza. En una entrevista con Axios el sábado, Trump relató que le había dicho a Netanyahu que esta era su “oportunidad de victoria” y que finalmente el primer ministro había aceptado avanzar.

“Él estaba bien con eso. Tiene que estar bien con eso. No tiene opción. Conmigo, tienes que estar bien”, afirmó Trump en esa entrevista.

Poco después de la llamada, el presidente emitió un comunicado instando a Israel a suspender sus ataques aéreos sobre Gaza. Tres horas más tarde, Netanyahu dio la orden.