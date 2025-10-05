El gobernador Pritzker afirma que Trump federalizará la Guardia Nacional del estado

Publicado por Sabrina Martin 4 de octubre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump decidió este sábado asumir el control de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, luego de que el gobernador JB Pritzker (D) se negara a desplegar fuerzas estatales para contener la creciente violencia en Chicago y otras ciudades del estado.

Según la Casa Blanca, la decisión busca garantizar la seguridad de agentes federales y proteger infraestructura crítica en medio de disturbios y saqueos que han desbordado la capacidad de las autoridades locales. La portavoz presidencial, Abigail Jackson, afirmó que el presidente “no ignorará la anarquía que asola las ciudades estadounidenses” y que la intervención responde a una falta de acción por parte de líderes estatales.

Pritzker denuncia “ultimátum” de Washington

El gobernador Pritzker criticó duramente la decisión y afirmó que recibió un ultimátum por parte del Departamento de Defensa para movilizar a la Guardia Nacional o, de lo contrario, el Gobierno lo haría por su cuenta. “Es indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares en contra de nuestra voluntad”, expresó el demócrata en un mensaje publicado en X.

Pritzker afirmó que la presencia militar no solo es innecesaria, sino peligrosa, y acusó a funcionarios federales de usar tácticas excesivas durante recientes operativos en Chicago. Según dijo, agentes “enmascarados” emplearon gases químicos cerca de una escuela primaria, arrestaron a funcionarios locales que participaban en manifestaciones y realizaron allanamientos en comercios como Walmart.