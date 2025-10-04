Israel implementará la primera fase del plan de Trump para poner fin a la guerra de Hamás

El presidente Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Publicado por Charles Bybelezer - Amelie Botbol - JNS (Jewish News Syndicate) 4 de octubre, 2025

Israel se prepara para aplicar la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, que incluye "la liberación inmediata de todos los rehenes", según anunció el viernes por la noche la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén.

"Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente estadounidense y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que son coherentes con la visión del presidente Trump", añadió el comunicado.

La decisión se produjo después de que Hamás respondiera a primera hora del viernes a la propuesta estadounidense. El grupo terrorista palestino dijo que "aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales" detrás del plan de paz presentado por Trump el 29 de septiembre.

Hamás dijo que acepta partes del plan, incluida la liberación de los 48 rehenes restantes -de los que se cree que 20 están vivos-bajo la fórmula esbozada por Trump, "siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio", como parte del fin de la guerra.

El grupo islamista expresó su "disposición a entablar inmediatamente negociaciones a través de los mediadores para discutir los detalles de este acuerdo."

Aunque Hamás también reivindicó su disposición a entregar la administración de la Franja a un "órgano palestino" basado en "el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico", afirmó que "otras cuestiones", como el elemento central del desarme, "están vinculadas a una posición nacional global y basada en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes."

Las FDI detienen las operaciones ofensivas

En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel han recibido instrucciones de detener las operaciones ofensivas en Gaza.

Radio del Ejército informó el sábado de que la orden exige que las operaciones de las FDI se reduzcan al "mínimo", y que las tropas terrestres se limiten a maniobras defensivas.

El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, convocó una evaluación especial de la situación el viernes por la noche, dijo el ejército. Tras la reunión, y "de acuerdo con las directivas del escalón político", ordenó preparaciones para implementar el plan de Trump para la liberación de los cautivos.

"Al mismo tiempo, se hizo hincapié en que la seguridad de las tropas de las FDI es una prioridad absoluta y que todas las capacidades serán asignadas al Comando Sur para garantizar su protección", dijo el ejército en un comunicado.

Las FDI agregaron que Zamir hizo hincapié en la necesidad de "alta alerta y vigilancia" y reforzó el requisito de una respuesta rápida para neutralizar cualquier amenaza.

El sábado, los militares advirtieron Palestinos contra el regreso a las zonas evacuadas, con el portavoz en árabe Coronel Avichay Adraee diciendo que tal movimiento plantearía un "peligro extremo."

"Por su seguridad, eviten regresar al norte o acercarse a las zonas donde operan las tropas de las FDI en cualquier parte de la Franja, incluso en su parte sur", dijo.

Trump presiona para llegar a un acuerdo

El viernes, Trump afirmó que cree que Hamás está "preparado para una paz duradera" y, por tanto, "Israel debe detener inmediatamente los bombardeos sobre Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida".

"Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que hay que concretar", prosiguió. "No se trata sólo de Gaza. Se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio".

Horas después, Trump difundió un comunicado en vídeo en el que confirmaba que Washington estaba esperando a tener "la última palabra", al tiempo que añadía que "está deseando que los rehenes vuelvan a casa con sus padres".

"Este es un día muy especial, quizá sin precedentes", dijo Trump. "Hemos recibido una ayuda tremenda. Todo el mundo estaba unificado en querer que esta guerra termine y ver la paz en Oriente Medio, y estamos muy cerca de lograrlo."

La emisora pública israelí Kan News informó el sábado de que el equipo negociador de Jerusalén se está preparando para las conversaciones sobre la aplicación del plan de paz. Según el informe, funcionarios de seguridad israelíes están elaborando una lista de prisioneros palestinos que podrían ser liberados a cambio de los rehenes.

Se espera que el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, viaje a la región la próxima semana para ayudar a negociar, que al parecer tendrán lugar en Egipto.

Las familias de los rehenes, "cautelosamente optimistas

"Las cosas van en la dirección correcta, pero debemos mostrar un cauto optimismo", dijo el sábado a JNS Ruby Chen, padre del rehén israelí-estadounidense, el sargento Itay Chen, cuyo cuerpo está retenido en Gaza.

Itay, de Netanya, estaba destinado en la base militar de Nahal Oz como parte de una unidad de tanques cuando los terroristas de Hamás lo capturaron junto con otros tres soldados durante la masacre del 7 de octubre de 2023.

Las FDI notificaron a su padre en marzo de 2024 que Chen había sido declarado muerto, pero Hamás se ha negado a confirmar que tiene sus restos o proporcionar cualquier prueba física del cuerpo del soldado.

"El presidente Trump entiende que necesitamos a todo el mundo fuera; es la manera de poner fin a esta crisis humanitaria y comenzar nuestra rehabilitación", dijo Ruby Chen.

"La respuesta de Hamás no es 100% positiva. Tenemos que ver cómo resultan las cosas. No planeamos nada. Cuando las cosas sucedan, sucederán", añadió.

La sede del Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos afirmó el sábado que "estamos en días decisivos para un acuerdo" e instó a los israelíes a reunirse esa noche en la "Plaza de los Rehenes" de Tel Aviv en señal de apoyo.

"Este es el momento para que todo Israel se mantenga unido y exija en voz alta: Hagan todo lo posible para traer a casa a nuestros hermanos y hermanas", añadía el comunicado.

Hanna Cohen, tía de la rehén asesinada Inbar Haiman, la única mujer aún retenida en Gaza, declaró el sábado a JNS que el pueblo de Israel espera ansiosamente el regreso de los cautivos.

"Estoy muy contenta y agradecida al presidente Trump por los esfuerzos realizados para traer a todos a casa. El hecho de que mencionara el viernes a una mujer retenida calentó nuestros corazones", dijo Cohen. "Él sabe que hay una mujer en cautiverio que debe ser traída a casa lo antes posible".

Haiman, de 27 años, fue secuestrada por Hamas el 7 de octubre en el festival de música Supernova, cerca del kibutz Re'im. En diciembre de 2023, las FDI confirmaron que había muerto en cautiverio.

"Estamos a la espera. Hamás es una organización terrorista y esperamos enfrentarnos a más terror", dijo Cohen. "Los padres de Inbar y yo estamos siempre en contacto y luchando codo con codo. Estamos esperando a Inbar. Estamos preparados para recibirla y darle el respeto que tanto se merece".

"Hemos luchado durante dos años en una guerra sangrienta que nos ha costado la salud", continuó. "Pasamos de ser personas sanas a personas insanas mental y físicamente. Nunca dejamos de creer ni por un momento que Inbar volvería a casa. Nunca dejamos de luchar por ella, y rezamos para que pronto veamos resultados, de una forma muy amorosa", añadió.

Entre bastidores en Jerusalén

El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó una reunión ministerial de alto nivel el viernes por la noche, a la que asistieron el ministro de Defensa, Israel Katz, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y altos funcionarios de Defensa.

Según Channel 12, citando fuentes próximas al primer ministro, Netanyahu no vio con buenos ojos la respuesta de Hamás al plan, considerándola una aceptación condicional.

No obstante, al parecer el premier quiere avanzar rápidamente en la primera fase del acuerdo para liberar a los rehenes en un plazo de 72 horas, sobre todo teniendo en cuenta que Trump ya ha presionado a Jerusalén para que frene las operaciones militares en Gaza.

El Gobierno israelí también está deseoso de fijar un calendario para reanudar las operaciones de las FDI si Hamás reniega o intenta retrasar el proceso.

Según Israel Hayom, las conversaciones se desarrollarán en dos etapas. Se espera que la primera incluya un alto el fuego, una retirada escalonada de las FDI de Gaza paralela a la liberación de los rehenes, la liberación de los terroristas palestinos encarcelados en Israel y la reapertura de las rutas de suministro en toda la Franja.

Si se completa la primera fase, seguirá una segunda, que implicará una conferencia en Europa con la participación de otros actores internacionales. Esta fase tendría como objetivo un acuerdo final para poner fin a la guerra y reconstruir Gaza. Las cuestiones clave incluirían la transferencia del gobierno de Hamás a otra entidad, el exilio de sus dirigentes y la desmilitarización del enclave.

El informe citaba a funcionarios diplomáticos que expresaban escepticismo sobre la capacidad de los mediadores para "cumplir", señalando que Hamás había introducido numerosos obstáculos en su respuesta y que se esperaba que endureciera sus posiciones al amparo de un alto el fuego.

Mientras tanto, un alto cargo de Hamás dijo el sábado a AFP que El Cairo organizará una cumbre de facciones terroristas palestinas para determinar un camino a seguir.

El funcionario dijo que Egipto acogerá un "diálogo intrapalestino sobre la unidad palestina y el futuro de Gaza, incluida la administración de la Franja de Gaza."

©JNS