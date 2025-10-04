Trump celebró el acuerdo con Hamás: "Estamos muy cerca de lograr la paz en Medio Oriente"

Publicado por Joaquín Núñez 3 de octubre, 2025

Donald Trump celebró que Hamás haya aceptado partes del acuerdo de paz con Israel en la Franja de Gaza. Horas después del comunicado del grupo terrorista, que se comprometió a trabajar para el regreso de los rehenes y se mostró abierto a la creación de un comité para administrar temporalmente el territorio, el presidente compareció desde el Salón Oval. Aseguró que el acuerdo es uno "sin precedentes".

En un video que duró un poco más de un minuto, el republicano elogió a todos los países que fueron parte del proceso, como Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Jordania. A su vez, enfatizó en la importancia del regreso de todos los rehenes y remarcó que todas las partes serán tratadas "de manera justa" durante las negociaciones.

"Muchas personas han luchado muy duro. Hoy es un gran día. Veremos cómo acaba todo. Tenemos que concretar la decisión final. Es muy importante, y espero con ilusión que los rehenes vuelvan a casa con sus padres y que algunos de ellos, lamentablemente, ya saben en qué condiciones se encuentran, también vuelvan a casa con sus padres, porque sus padres los querían tanto como si esos jóvenes estuvieran vivos", señaló el presidente.

"Solo quiero que sepan que este es un día muy especial, quizás sin precedentes en muchos sentidos. Todos estaban unidos en el deseo de que esta guerra terminara y de ver la paz en Oriente Medio, y estamos muy cerca de lograrlo", finalizó.

En cuanto a Hamás, el grupo manifestó su "aprobación de la liberación de todos los prisioneros de la ocupación, tanto vivos como fallecidos, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones sobre el terreno necesarias para llevar a cabo el intercambio".

"En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entablar inmediatamente, a través de los mediadores, negociaciones para discutir los detalles", añadieron en un comunicado al que tuvo acceso Reuters.