El Pentágono anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra una narcolancha en el Caribe

Explosión de una narcolancha en el Caribe Captura de pantalla/ X / Secretary of War Pete Hegseth

Publicado por Diane Hernández 3 de octubre, 2025

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X.

"Esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", indicó el comunicado, acompañado con un video.

Hegseth especificó que cuatro narcoterroristas a bordo de la embarcación murieron en el ataque, y que ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

"El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente", agregó el secretario de Guerra.