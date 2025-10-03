Trump congela la financiación de dos proyectos en el metro de Chicago por sospechar que se contrata a empleados con base en su raza

Publicado por Alejandro Baños 3 de octubre, 2025

La Administración Trump suspendió la financiación de un importante proyecto infraestructural en el metro de Chicago (Illinois) tras apuntar a que el dinero federal podría estar utilizándose para contratar a trabajadores para las obras basándose en su raza.

Concretamente, los proyectos consisten en la ampliación de la línea roja y en la modernización de esta misma y de la línea púrpura del metro de Chicago. Los fondos federales concedidos ascienden a $2.100 millones.

Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), informó de la suspensión a través de un mensaje publicado en redes sociales.

"Se han suspendido $2.100 millones en proyectos de infraestructura en Chicago, concretamente la ampliación de la línea roja y el proyecto de modernización de las líneas roja y púrpura, para garantizar que la financiación no se destine a contratos basados en la raza", confirmó Vought.

Tras las declaraciones de Vought, el Departamento de Transporte (USDOT) emitió un comunicado en el que detalló que acababan de publicar esta semana "una norma definitiva provisional (IFR) que prohíbe los requisitos de contratación basados en la raza y el sexo en las subvenciones federales".

"Para continuar con la aplicación de esta norma, el USDOT ha enviado hoy cartas a la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) para informarles de que dos proyectos —la ampliación de la línea roja de la CTA y el programa de modernización de las líneas roja y púrpura de la CTA— también están siendo objeto de una revisión administrativa para determinar si se está produciendo alguna práctica inconstitucional", añadió el departamento.

En el mismo comunicado, el USDOT indicó que otros dos proyectos en Nueva York -el túnel Hudson y el metro de la 2ª Avenida- están también siendo revisados.