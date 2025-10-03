Newsom amenaza con cortar fondos estatales a universidades californianas que firmen el pacto universitario de Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de octubre, 2025

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, respondió este jueves a través de un comunicado al pacto universitario del presidente Donald Trump, el cual establece que todas las instituciones de educación superior que acepten ciertos cambios podrán recibir prioridad en el financiamiento federal. El líder de izquierdas detalló que el acuerdo era extremista, amenazando a cualquier universidad californiana que lo firme con perder miles de millones de dólares en fondos estatales, en lo que representa un nuevo episodio de la batalla que Trump y Newsom han venido protagonizando desde el segundo mandato del presidente.

“SI ALGUNA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA FIRMA ESTE RADICAL ACUERDO, PERDERÁ DE INMEDIATO MILES DE MILLONES EN FONDOS ESTATALES —INCLUIDAS LAS BECAS CAL GRANT—. CALIFORNIA NO FINANCIARÁ ESCUELAS QUE TRAICIONEN A SUS ESTUDIANTES, PROFESORES E INVESTIGADORES Y QUE RENUNCIEN A LA LIBERTAD ACADÉMICA”, dijo Newsom en un comunicado.

Las exigencias de la Administración Trump a las universidades

El pacto de Trump fue enviado este jueves a nueve universidades, incluyendo a la Universidad del Sur de California. La administración republicana señaló que estará disponible para más centros en el futuro y detalló que, para poder unirse, las universidades tendrán que modificar varios aspectos de sus instituciones, incluyendo no solamente los procesos de admisión y contratación, sino también prohibir la participación de mujeres transgénero en los equipos deportivos femeninos.

Otras de las exigencias de la Administración Trump incluyen que las universidades se comprometan con diferentes reformas para un “mercado vibrante de ideas” e, incluso, que congelen las matrículas por cinco años y limiten las inscripciones de estudiantes extranjeros en un 15 por ciento. La Casa Blanca señaló que cualquier universidad que firme el memorando de 10 puntos de la administración republicana, revelado por The Wall Street Journal este jueves, contará con un trato preferencial en el financiamiento federal para becas.