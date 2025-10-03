Carrera por la alcaldía de Nueva York: Andrew Cuomo aseguró que rechazaría el respaldo de Trump pero aceptaría el de Eric Adams

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de octubre, 2025

El candidato a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo este jueves en una entrevista en NBC que no aceptaría el apoyo del presidente Donald Trump en el caso de que este se lo ofreciera, pero sí aceptaría el respaldo del actual alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, quien optaba por la reelección, pero eventualmente se retiró de la contienda. “No, la carpa no es tan grande, Kristen. Ese es el límite. No he tenido una conversación, ni aceptaría un respaldo del presidente Trump”, le dijo Cuomo a la periodista Kristen Welker.

Si bien el candidato independiente señaló que no consideraba necesario “involucrar al presidente Trump en esta elección”, también indicó sobre un hipotético apoyo de Adams que este sería bienvenido al conocerlo personalmente desde hace tiempo y ante la importancia de contar con el apoyo de figuras políticas de diferentes posturas. “Sí, le daría la bienvenida a su apoyo. Sabes, esta es una elección general: demócratas, republicanos, independientes. Le daría la bienvenida al apoyo del alcalde. Me gustaría un apoyo de gran carpa. Y el alcalde obviamente tiene experiencia, mucha experiencia, no solo como alcalde de Nueva York. Trabajé con él en Albany. Fue senador estatal, así que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Le daría la bienvenida a su apoyo”.

Actualmente, quienes compiten para convertirse en el nuevo alcalde de Nueva York en noviembre son, además de Cuomo, el republicano Curtis Sliwa y el demócrata Zohran Mamdani, quien es el máximo favorito para ganar las elecciones a pesar de despertar temores entre muchas figuras tanto demócratas como republicanas debido a sus posiciones extremas en numerosos temas. Un promedio de encuestas de Decision Desk HQ sobre la carrera por la alcaldía, realizada poco antes de que Adams renunciara a la reelección a principios de semana, muestra al actual alcalde con un 8 por ciento, a Sliwa con un 12 por ciento, a Cuomo con 27 por ciento y a Mamdani con 45.