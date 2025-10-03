Trump le hace un guiño al controvertido ‘Project 2025’ y provoca la furia demócrata

Russell Vought , director de la OMB y reconocido por su participación en el 'Project 2025' AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump volvió a posicionar al ‘Project 2025’ en el centro del debate político mientras transcurre el cierre de Gobierno. En una publicación en redes sociales, el mandatario reveló que se reuniría con Russ Vought —director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y uno de los arquitectos del plan conservador— para decidir qué agencias federales deberían ser recortadas.

“Hoy tengo una reunión con Russ Vought, conocido por el PROJECT 2025, para determinar cuáles de las numerosas agencias demócratas —la mayoría de las cuales son una ESTAFA política— recomienda recortar, y si dichos recortes serán temporales o permanentes. No puedo creer que los demócratas de la Izquierda Radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes. No son personas estúpidas, así que quizá esta sea su manera de querer, de forma silenciosa y rápida, ¡HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!”, escribió Trump en la red social Truth.

Anteriormente, en otro post, Trump había amenazado con recortes mientras los demócratas no negocien para volver a financiar el Gobierno: “Los republicanos deben aprovechar esta oportunidad de cierre forzado por los demócratas para acabar con la madera muerta, el desperdicio y el fraude. Se pueden ahorrar miles de millones de dólares. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!”.

El anuncio del presidente se produce mientras los republicanos y demócratas enfrentan críticas conjuntas por la paralización parcial de las actividades federales y la amenaza de despidos masivos dentro de la función pública. También ocurre luego de que el vicepresidente JD Vance asegurara que la Administración no utilizaría el cierre para recordar directamente a los demócratas.

“No estamos apuntando a agencias federales por motivos políticos”, dijo Vance a la prensa. “Estamos apuntando al gobierno del pueblo para que, en la medida de lo posible, los servicios esenciales puedan seguir funcionando”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también se refirió a la polémica y salió en defensa de Trump, afirmando que los demócratas le entregaron “las llaves del reino” al forzar el cierre del Gobierno.

El líder de la Cámara dijo que los recortes buscan priorizar los objetivos de la Administración y aseguró que el presidente actúa dentro de sus atribuciones legales, aunque no ofreció mayores detalles sobre la constitucionalidad de los potenciales recortes.

Las amenazas de Trump y su guiño al ‘Project 2025’, una de las propuestas más controvertidas de la campaña presidencial pasada, provocó indignación en las filas demócratas, con la exvicepresidente Kamala Harris a la cabeza.

Según Harris, aunque Trump se desvinculara del ‘Project 2025’ en la anterior campaña presidencial, su plan siempre fue seguir con los lineamientos de esta propuesta, que planteaba una ruta a seguir para la expansión del poder ejecutivo, la reducción drástica de agencias federales consideradas ineficientes y costosas para los contribuyentes, el endurecimiento en temas como aborto e inmigración y la privatización de áreas clave del Estado. Vought fue coarquitecto de la iniciativa, vinculada directamente a la Heritage Foundation.

“Este siempre fue el plan. El ‘Project 2025’ fue el plan de Donald Trump para tomar el poder sin control dentro del gobierno federal y restringir las libertades de los estadounidenses. Y lo está implementando ante nuestros ojos”, dijo Harris.

This was always the plan.



Project 2025 was Donald Trump's blueprint to seize unchecked power within the federal government and restrict Americans' freedoms. And he is implementing it right in front of our eyes. pic.twitter.com/rsU6So6tyN — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 2, 2025

El grupo anti-Trump Lincoln Project también lanzó un mensaje directo a los votantes conservadores: “Trump te estafó. Él es, y siempre fue, el ‘Project 2025’”.

Trump scammed you. He is, and was always, Project 2025. pic.twitter.com/YdQKbfDU7U — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 2, 2025

Finalmente, desde California, la oficina de prensa del gobernador Gavin Newsom cargó contra Trump y recordó que durante su mandato ya llevó adelante varias políticas del manual político ligado a la Heritage Foundation.

“Trump intentó distanciarse del Proyecto 2025. Pero después de 9 meses, ya ha puesto en práctica el 48%. Y ahora, con el cierre, se ha comprometido por completo: acepta los desastrosos recortes y las políticas divisivas del plan”, denunció la oficina de prensa del gobernador californiano.