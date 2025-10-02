Karoline Leavitt advierte a los demócratas que habrá consecuencias "muy reales" si el enfrentamiento por el cierre del gobierno se prolonga

Publicado por Agustina Blanco 2 de octubre, 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lanzó este jueves una dura advertencia a los demócratas, asegurando que las consecuencias del actual cierre del gobierno podrían ser “muy reales” si el estancamiento persiste.

Durante una entrevista en el programa America’s Newsroom, de Fox News, Leavitt responsabilizó directamente a la oposición por la parálisis presupuestaria y los posibles efectos negativos sobre los programas federales.

En esa línea, Leavitt señaló: “Los demócratas deben saber que pusieron a la Casa Blanca y al presidente en esta posición, y si no quieren que sus electores en casa sufran más daños, entonces necesitan reabrir el gobierno". Aseguró, además, que aprobar una resolución de continuidad limpia resolvería el conflicto de inmediato.

Además, en su cuenta de X, la secretaria, acusó a los demócratas de priorizar beneficios para inmigrantes ilegales por encima del bienestar de los ciudadanos estadounidenses. “Están infligiendo un dolor masivo a los ciudadanos estadounidenses para ayudar a los ilegales que irrumpieron en nuestro país”, sentenció.

Democrats shut down the federal government and are holding the American people hostage to try to give taxpayer-funded benefits to illegal aliens.



They're inflicting massive pain on American citizens to help out illegals who broke into our country.

pic.twitter.com/croPLgEMuR — Karoline Leavitt (@PressSec) October 2, 2025

Los recortes en la Administración Trump



Las declaraciones se producen luego de que el presidente Donald Trump señalara su intención de evaluar recortes permanentes y despidos dentro de agencias federales que considera innecesarias. Según Leavitt, se trataría de áreas que “no sirven mejor al contribuyente estadounidense” y podrían representar una oportunidad para reducir el tamaño del gobierno.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, respaldó esa visión y la calificó como una oportunidad estratégica para el Partido Republicano.

En ese sentido, y en una entrevista con FOX Business, Johnson sostuvo que el cierre puede facilitar cambios que, bajo circunstancias normales, serían bloqueados por los demócratas en el Congreso.

Asimismo, Leavitt informó que el presidente Trump se reunirá con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, para analizar los ajustes necesarios en medio del cierre. Aseguró que la Administración se compromete a mantener la financiación crítica, incluyendo el pago a los miembros de las Fuerzas Armadas.