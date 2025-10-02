El director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano aseguró que la motivación de los demócratas con el cierre de Gobierno es “destruir a Trump”

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano Jaime Flórez, con quien conversó sobre las consecuencias del cierre de gobierno luego de que los demócratas rechazaran el plan presupuestario del presidente Donald Trump, afectando a unos 750.000 empleados del gobierno federal.

“Es lo único que tienen, es el único mecanismo con el que pueden hacer algo, el Partido Demócrata es un partido sin propuesta, sin liderazgo, sin ninguna opción, no tienen nada que poner sobre la mesa. Y no le queda más remedio al Partido Demócrata que seguir atacando al presidente Trump. Para ellos, que las cosas le estén saliendo como le están saliendo es la catástrofe. […] ¿A los demócratas que les queda por hacer, sino seguir con esa obsesión de destruir al presidente Trump? Esa es la única razón que los mueve”, dijo Flórez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.