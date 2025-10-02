Guerra de memes por el cierre del Gobierno: tras indignarse por las publicaciones de Trump, los demócratas se suman a la batalla en línea

Un collage de memes subidos en 'X' por demócratas y republicanos @GovPressOffice; @DHSgov; @realdonaldtrump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 1 de octubre, 2025

Luego de que el presidente Donald Trump compartiera varios memes y vídeos del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero y maracas mexicanas, los demócratas reaccionaron indignados, acusando al líder republicano de “racista”. Sin embargo, luego de que fracasaran las negociaciones legislativas y se consumara el primer cierre del Gobierno en siete años, los demócratas respondieron con la misma táctica, subiendo memes de Trump, los republicanos y el vicepresidente JD Vance.

Ahora, en las redes sociales hay una genuina guerra de memes en torno al cierre del Gobierno.

Uno de los primeros posts fue subido por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien subió un vídeo editado con IA del vicepresidente Vance.

A pesar de que el meme fue viral, también lo fueron las críticas. Kyle Mann, editor en jefe del medio satírico de derechas The Babyloon Bee, recordó a Newsom que su equipo lideró un esfuerzo para anular una ley en California que prohibía usar vídeos de IA para burlarse de los políticos.

“Gavin debería estar agradecido de que nosotros en @TheBabylonBee demandamos al estado de California y logramos que se anulara la ley él firmó para impedir que las personas parodiaran a políticos usando I.A.”, escribió Mann.

Gavin should be thankful we at @TheBabylonBee sued the state of California and got the law he signed to stop people from parodying politicians using A.I. overturned https://t.co/77uCMTvanA — Kyle Mann (@The_Kyle_Mann) October 1, 2025

La cuenta oficial de los demócratas en ‘X’ también subieron un meme explicando, de manera partidista y satírica, cómo sucedió el cierre del Gobierno. Los republicanos también respondieron a ese post.

La oficina de prensa de Newsom también se sumó a la guerra con un meme donde se vistió a Trump de la reina francesa María Antonieta.

TRUMP “MARIE ANTOINETTE” SAYS, “NO HEALTH CARE FOR YOU PEASANTS, BUT A BALLROOM FOR THE QUEEN!” pic.twitter.com/u8o6dSsIhW — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 1, 2025

La Casa Blanca, ridiculizando la indignación de los demócratas por los memes de sombreros mexicanos, insistió con una amenaza: “Los sombreros continuarán hasta que el Gobierno reabra”.

The sombreros will continue until the government reopens pic.twitter.com/w8GC3eLlAX — Kaelan Dorr (@Kaelan47) October 1, 2025

La cuenta oficial del Departamento de Seguridad Nacional se alejó del tópico del cierre del Gobierno y envió un meme migratorio.

La guerra de memes se produce justo después de que JD Vance ironizara con que los memes de sombreros se acabarían una vez los demócratas accedan a la propuesta republicana para financiar nuevamente el Gobierno.

"Le prometo solemnemente a Hakeem Jeffries que si nos ayuda a reabrir el Gobierno, los memes del sombrero cesarán", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Vance también le restó importancia a que Jeffries calificara de racistas los memes publicados por Trump.

"El presidente está bromeando y nos estamos divirtiendo. Se puede negociar de buena fe y al mismo tiempo burlarse un poco de algunas de las absurdas posturas de los demócratas e incluso, ya sabes, burlarse un poco de lo absurdo de los propios demócratas", sentenció.