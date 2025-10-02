La Casa Blanca remueve a la mayoría del Consejo Nacional de Humanidades, busca incluir a miembros "que se alineen con su visión"

Publicado por Sabrina Martin 1 de octubre, 2025

La Casa Blanca anunció esta semana el despido de la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional de Humanidades, un organismo que asesora al titular del Fondo Nacional para las Humanidades (NEH). De los 26 miembros que conformaban el consejo, solo cuatro permanecen en el listado oficial: Russell Berman, Keegan Callanan, William English y Matthew Rose, todos ellos nombrados por Donald Trump.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a The Hill que la labor del consejo “es importante para el presidente y su visión para el país” y adelantó que se buscarán nuevos miembros que estén en mayor sintonía con esa dirección “El presidente espera incluir en la junta a miembros que se alineen más con su visión”, dijo

El rol del Consejo y los cambios en la NEH

El Consejo Nacional de Humanidades cumple una función consultiva en la asignación de fondos y en la evaluación de prioridades culturales y educativas. Actualmente, la agencia es dirigida por Michael McDonald, quien asumió en marzo tras la salida de Shelly Lowe, quien renunció por instrucción presidencial. McDonald forma parte de la NEH desde 2003, donde se desempeñó como asesor general antes de ocupar la presidencia interina.

La NEH fue creada en 1965 bajo la Administración de Lyndon Johnson y, desde entonces, ha otorgado más de 6.000 millones de dólares en subvenciones a universidades, bibliotecas, museos, sitios históricos, estaciones de radio y televisión pública, así como a académicos en todo el país.