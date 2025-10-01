El Senado confirmó al veterano Hung Cao como nuevo subsecretario de la Marina

Publicado por Joaquín Núñez 1 de octubre, 2025

El Senado confirmó a Hung Cao como subsecretario de la Marina. El veterano de 54 años fue aprobado casi ocho meses después de ser nominado por Donald Trump para el puesto. Durante su audiencia de confirmación en la Cámara Alta, prometió formar el cuerpo de Marines "más letal que el mundo haya visto jamás".

La votación terminó con 52 votos a favor y 45 en contra. Todos los republicanos acompañaron la nominación, a excepción de Lisa Murkowski (R-AL). La senadora de Alaska también votó en contra de otros nominados de alto perfil de Trump, por ejemplo Kash Patel o Pete Hegseth.

Cao, de 54 años y nacido en Vietnam, se graduó de la Academia Naval de los Estados Unidos, sirviendo posteriormente más 30 años en la Armada. Fue desplegado en Irak, Somalia y Afganistán, llegando al rango de capitán. En octubre 2021, decidió retirarse para iniciar su carrera política.

Como republicano, fue candidato a la Cámara de Representantes en 2022 y al Senado en 2024. Pese a que no logró ganar ninguna de las dos carreras, su candidatura contra Tim Kaine le trajo atención nacional. Tras un llamativo discurso en la Convención Nacional Republicana de 2024, logró achicar márgenes y obtener el 45% de los votos en la elección, cuatro puntos más que el candidato republicano que compitió contra Kaine en 2020.

"De ser confirmado, entregaré a los comandantes de combate la Armada y el Cuerpo de Marines más letales que el mundo haya visto jamás. Pero tenemos mucho trabajo por delante. Años de mala gestión y negligencia han dado lugar a buques que no pueden zarpar, aviones que no pueden volar y submarinos que no pueden sumergirse, porque decidimos aplazar el mantenimiento como medida de reducción de costes", expresó Cao durante su audiencia de confirmación.

"La burocracia militar en el proceso de adquisición ha ralentizado la producción no solo de buques y submarinos, sino también de bombas, misiles y torpedos", añadió.

Cao servirá bajo las órdenes de John Phelan, quien fue confirmado como secretario de la Marina. El fundador y presidente de la firma Rugger Management LLC, fue un importante donante de Trump en 2024.

Cuando el presidente anunció la nominación de Cao, lo describió como "la personificación del sueño americano". "Como refugiado en nuestra gran nación, Hung trabajó incansablemente para enorgullecer al país que le dio un hogar a su familia. Con la experiencia de Hung tanto en combate como en el Pentágono, él hará el trabajo", añadió el presidente.