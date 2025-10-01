La Administración Trump confirma que la TSA es otra agencia implicada en la instrumentalización política

Publicado por Jerry Dunleavy 1 de octubre, 2025

Dejando atrás el FBI y el IRS, una nueva agencia federal está acaparando la atención por su presunta instrumentalización contra los estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes que una investigación interna descubrió "abusos generalizados" llevados a cabo por la Administración de Seguridad en el Transporte de la Administración Biden para convertir los viajes aéreos en "instrumentos" contra ciertos estadounidenses.

La revelación de que se impedía volar a ciudadanos estadounidenses por sus opiniones políticas provocó la inmediata condena del Congreso.

"No es estadounidense... Es otro ejemplo de la instrumentalización de nuestro Gobierno que tuvo lugar bajo la Administración Biden", dijo el representante Mark Harris, republicano de Carolina del Norte. "Es absolutamente inaceptable".

En un anuncio conjunto con la TSA, Seguridad Nacional dijo que sus conclusiones de la investigación están siendo remitidas al Departamento de Justicia.

En el anuncio, el administrador en funciones de la TSA, Ha Nguyen McNeill, dijo que los funcionarios de la era Biden "bajo la dirección y liderazgo" del anterior administrador de la TSA David Pekoske habían "sistemáticamente vigilado y denegado el embarque a quienes ejercieron sus derechos individuales y resistieron los mandatos de mascarilla en los aviones casi seis meses después de que el CDC relajara su mandato para interiores".

La TSA también dijo que la TSA de Biden utilizó los disturbios del Capitolio de enero de 2021 "como excusa para señalar a varias docenas de ciudadanos estadounidenses" y que "estos estadounidenses fueron incluidos en una lista de vigilancia y acosados a pesar de que no había pruebas de haber cometido alguna infracción o comportamiento ilegal".

La TSA dijo que "esta campaña selectiva de acoso continuó hasta junio de 2021, seis meses después de los hechos en cuestión, a pesar de no existir una amenaza clara o inmediata para la seguridad de la aviación".

"Estos funcionarios de la era Biden continuaron apuntando a los estadounidenses incluso después de que funcionarios de inteligencia de carrera e incluso el Jefe de Privacidad de la TSA de Biden dieran la voz de alarma sobre estas acciones abusivas", dijo la TSA . "Las acciones de la TSA de la era Biden demuestran una clara parcialidad política. Por ejemplo, estos funcionarios optaron por NO marcar a los individuos que atacaron a las fuerzas del orden, incendiaron ciudades y destruyeron propiedades durante las generalizadas y violentas protestas de George Floyd en 2020. Durante este abuso de poder, algunos funcionarios de la TSA plantearon serias preocupaciones sobre estas violaciones de la privacidad y la selección política. Fueron ignoradas".

"El administrador de la TSA de Biden, Pekoske, y sus compinches abusaron de su autoridad e instrumentalizaron al Gobierno federal contra las mismas personas a las que se les encargó proteger", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, en X el martes. "La TSA de Biden abusó salvajemente de su autoridad, atacando a estadounidenses que no suponían ningún riesgo para la seguridad aérea bajo la bandera de diferencias políticas. El presidente Trump prometió poner fin a la instrumentalización del Gobierno contra el pueblo estadounidense, y estamos cumpliendo esa promesa. Remito este caso al Departamento de Justicia y para que lo investigue el Congreso".

Noem ha dirigido a la TSA y al DHS que remitan los hallazgos a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y al Congreso para una investigación más profunda, que destituyan a "cinco altos dirigentes" que habían "traicionado la confianza del pueblo estadounidense", y reorganizar la Oficina de Inteligencia y Análisis de la TSA para exigir responsabilidades a los altos cargos y supervisar más exhaustivamente los poderes de la TSA en materia de listas de vigilancia. La TSA dijo el martes que las destituciones incluían al administrador adjunto ejecutivo de apoyo a las operaciones y al administrador adjunto adjunto de inteligencia y análisis.

La TSA señaló el martes que "el administrador de la TSA tiene autoridad legal para impedir que una persona embarque en un avión, encargar a los Federal Air Marshals que vigilen a una persona o incluirla en una lista de vigilancia, pero sólo está previsto que se utilice para rastrear e impedir que delincuentes peligrosos y terroristas lleven a cabo atentados contra estadounidenses" y que "claramente, las personas a las que se dirigió el administrador Pekoske no suponían tal amenaza".

Sen. Rand Paul, R-Ky., presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, publicó un "informe flash" esta semana "exponiendo cómo el programa Quiet Skies de la TSA, y las listas de vigilancia relacionadas, fueron tergiversadas en herramientas de vigilancia política bajo la Administración Biden." El informe del senador ofrecía más detalles sobre cómo se desplegaron las listas de vigilancia de la TSA contra opositores de la mascarilla y personas que a veces sólo estaban tangencialmente vinculadas a los sucesos del 6 de enero de 2021.

El informe de Paul afirmaba que "al menos 24 individuos fueron incluidos en una lista de vigilancia de la TSA debido a su conexión con un grupo que protestaba contra los mandatos de las máscaras." El informe sostenía que, en abril de 2022, doce pasajeros fueron incluidos en una Lista de Vigilancia de la TSA "por el simple hecho de quitarse la mascarilla en un avión".

El informe del Senado también decía que, poco más de una semana después de los disturbios del Capitolio, Inteligencia y Análisis de la TSA emitió un memorando formalizando una directiva del Administrador de la TSA para utilizar las listas de vigilancia de la TSA para mitigar "amenazas continuas" tras el 6 de enero. El informe afirmaba que, en virtud de esta directiva, "al menos 234 individuos fueron añadidos a las listas de vigilancia de la TSA en relación con el 6 de enero" y que "muchos de estos individuos fueron añadidos sin ninguna prueba específica de que hubieran participado en alguna actividad ilegal".

El informe contenía que un memorando interno de la TSA de mediados de enero de 2021 "autorizaba la inclusión en listas de vigilancia de individuos sospechosos de viajar a Washington DC en relación con las protestas del 6 de enero, incluso si había una falta de información específica de que hubieran hecho algo malo".

"La esposa de un Federal Air Marshal fue señalada como terrorista doméstica por haber entrado supuestamente en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021", afirmaba el informe de Paul . "A pesar de no haber pruebas de que la esposa del Federal Air Marshal hubiera entrado de hecho en el Capitolio, el 6 de enero, fue incluida en la base de datos de detección de terroristas, una lista de vigilancia terrorista administrada por el FBI, lo que dio lugar a que el Federal Air Marshal la incluyera durante dos años, hasta que fue retirada debido a un caso de identidad errónea. Hasta su retirada, fue vigilada por alguaciles aéreos federales que informaban, a veces minuto a minuto, de su comportamiento e interacciones".

El informe del Senado republicano también reveló que "a docenas de personas se les denegó el embarque o se les sometió a un control reforzado basándose únicamente en investigaciones de la TSA" llevadas a cabo a través del programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington.

Noem había anunciado en junio que el DHS estaba "poniendo fin al programa Quiet Skies, que desde su existencia no ha logrado detener ni un solo atentado terrorista mientras que cuesta a los contribuyentes estadounidenses $200 millones al año." El DHS dijo este verano que "el programa, bajo el pretexto de la "seguridad nacional", se utilizó para atacar a opositores políticos y beneficiar a aliados políticos".

El DHS dijo en junio que William "Billy" Shaheen, cónyuge de la senadora demócrata Jeanne Shaheen, recibió "exenciones de revisión, mientras que miembros no alineados políticamente como la entonces congresista Tulsi Gabbard recibieron controles y vigilancia adicionales por parte de los Alguaciles Federales del Aire".

"A pesar de que William Shaheen viajó con un terrorista conocido o sospechoso en tres ocasiones, el entonces administrador de la TSA, Pekoske, dio instrucciones explícitas para excluir a Shaheen de la lista de Silent Partners de Quiet Skies. Después de que la senadora Shaheen presionara directamente al entonces exadministrador Pekoske, en nombre de su marido, Pekoske concedió a Billy Shaheen una exención general de Quiet Skies", declaró el DHS. "Shaheen no fue el único individuo de alto perfil que fue incluido en esta lista de exclusión: esta lista también incluía a miembros de familias reales extranjeras, élites políticas, atletas profesionales y periodistas favorecidos".

El informe flash de Paul de esta semana también afirmaba que la ahora directora de Inteligencia Nacional -ex congresista, veterana de combate y teniente coronel de la Reserva del Ejército- "fue monitoreada bajo el programa Quiet Skies en al menos cinco vuelos" en julio y agosto de 2024.

El informe del GOP decía que "varias personas cuestionaron si Gabbard debía estar cubierta por una misión Quiet Skies y transmitieron su preocupación a sus colegas o superiores" mientras Gabbard estaba siendo vigilada, y que Gabbard fue vigilada por agentes federales de seguridad aérea en un vuelo a principios de agosto de 2024 a pesar de haber sido añadida a la "lista de personas autorizadas por Quiet Skies" el día anterior.

El informe del Senado también contenía que "tres miembros republicanos actuales del Congreso coincidían con una norma del programa de Silent Partners" y que "aunque sus viajes internacionales pueden haber incluido escalas en regiones con mayores riesgos terroristas, una revisión superficial habría revelado que eran miembros del Congreso, veteranos militares condecorados o miembros del servicio".

© Just The News