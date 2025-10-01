¿Ejercicio de entrenamiento o distracción policial? Las pruebas llevan al Congreso a explorar nuevas teorías sobre las bombas tubo del 6 de Enero

Publicado por John Solomon / Steven Richards 1 de octubre, 2025

Las pruebas obtenidas por el Congreso en su afán por desentrañar los misterios del 6 de Enero han llevado al panel que dirige la investigación a considerar que las bombas de tubo colocadas tanto en el Comité Nacional Republicano como en el Demócrata podrían haber formado parte de un ejercicio de entrenamiento no revelado, según el presidente Barry Loudermilk, R-Ga., dijo a Just the News.

Además, los nuevos documentos plantean preguntas sobre cómo valiosos datos de localización de teléfonos celulares de los días previos al 6 de Enero -datos clave que los investigadores necesitaban para su trabajo- fueron extraídos de un sistema de AT&T y del gobierno a pesar de una orden de preservación del FBI.

El presidente Loudermilk dice que las pruebas del análisis de la bomba de tubo del FBI, la respuesta de AT&T a la solicitud de datos y una sorprendente coincidencia están llevando a su panel a considerar teorías alternativas sobre uno de los misterios perdurables de ese día.

Los detalles no cuadran

Just the News informó el lunes de que el análisis de las bombas de tubo realizado por un laboratorio del FBI determinó que los artefactos estaban llenos de componentes químicos de pólvora negra, cada uno estaba equipado con un temporizador de cocina de 60 minutos y cada uno tenía potencial destructivo. Sin embargo, ninguno de los artefactos explotó y fueron descubiertos unas 16 horas después de que el FBI afirmara que habían sido colocados frente a las sedes de los dos principales partidos.

Para Loudermilk, estos detalles no tienen sentido.

"Ya no me creo la historia de que estaban allí el día cinco", dijo Loudermilk al programa de televisión Just The News, No Noise el lunes.

"Creo que los pusieron en la sexta en este momento. Esta es la teoría en la que nos basamos, sobre todo porque la señora que los encontró dijo que aún quedaban 20 minutos en el temporizador cuando los colocaron allí", dijo Loudermilk.

"La otra cosa es, ¿había suficientes... había suficientes explosivos en los artefactos para causar realmente una explosión masiva? Esa es una de las cosas que estamos analizando en estos informes, que en cierto modo nos llevan a creer que quizá no los había, pero seguro que había explosivos", añadió.

Las declaraciones de los testigos no encajan con el relato del FBI

Los documentos incluían declaraciones de Karlin Younger, la testigo que descubrió la bomba de tubo, y que dijo al FBI que estaba segura de que la bomba apareció en el callejón cercano a su apartamento durante un periodo de 40 minutos justo después del mediodía del 6 de enero. Esto entra en conflicto con el relato del FBI, que estima que las bombas fueron colocadas ambas sobre las 20:16 de la noche anterior.

Loudermilk dijo que el patrón actual de los hechos, y las contradicciones entre las declaraciones de los testigos y la cronología del FBI, llevan a los investigadores del Congreso a considerar teorías alternativas sobre el propósito de esas bombas de tubo.

Una de esas teorías es que la bomba de tubo era parte de un ejercicio de entrenamiento de las fuerzas del orden el mismo día de los disturbios en el Capitolio. "Ahora sígueme en esto, esta serie de lógica aquí. ¿Cuándo construirías una bomba que no está diseñada para explotar, pero cada elemento de ella es para hacerte pensar que lo hará, o hacer que un perro rastreador de bombas piense que es una bomba viva?" Loudermilk preguntó. "Eso es un ejercicio de entrenamiento. Entonces, eso también abre la puerta a eso: ¿fue esto posiblemente parte de un ejercicio de entrenamiento?".

"¿Fueron puestas allí sólo para ser una distracción, para alejar recursos del Capitolio?" preguntó Loudermilk.

Desde que las bombas de tubo fueron descubiertas por primera vez el 6 de enero, otra parte del misterio ha quedado sin respuesta: ¿Quién las puso allí? La identidad del individuo que colocó las bombas contribuiría en gran medida a resolver el motivo o razonamiento detrás del acto.

No se sigue la petición de preservación y se corrompen los datos de los móviles

Sin embargo, nuevos documentos muestran cómo datos clave de localización de teléfonos móviles fueron borrados de un sistema de AT&T y del Gobierno apenas unos días después del 6 de enero, eliminando una prueba clave para que los investigadores pudieran determinar la identidad del individuo que colocó los artefactos.

El 11 de enero de 2021, el FBI envió una solicitud de conservación al equipo del sector público de AT&T para retener los datos de localización precisos "que proporcionan la distancia entre los dispositivos móviles y la torre de telefonía con la que está interactuando" de los días 5 y 6 de enero. Los datos serían vitales para la búsqueda de sospechosos por parte de la oficina en las inmediaciones del RNC y el DNC ese día, cuando la oficina dijo que se colocaron las bombas.

Sin embargo, AT&T comunicó al FBI que "los datos del 5 de enero estaban corruptos y no se pueden restaurar; todo lo que tenemos es el día 6", dando lugar a la afirmación del entonces jefe de la Oficina de Campo de Washington, Steve D'Antuono, de que los datos relevantes habían sido corrompidos.

A principios de este año, la compañía dijo al FBI que los datos habían sido borrados de sus sistemas debido a una política de "retención de siete días". "Sabiendo que estos datos probablemente se purgarían a medianoche, hora del este, el empleado del Sector Público intentó conservar datos de localización más precisos, que estaban a su disposición", escribió el asesor jurídico principal de la empresa en un mensaje al FBI en marzo.

El servidor que utilizó el empleado estaba sobrecargado debido a la gran cantidad de datos

"En ese momento, nuestro empleado del sector público comprendió que los datos de TA estaban sujetos a un período de retención de siete días y, en consecuencia, los datos del 5 de enero corrían el riesgo de ser eliminados en cuestión de horas", explicó el abogado.

"Sabiendo que disponía de un tiempo limitado antes de que expirara este periodo de conservación para los registros asociados al 5 de enero, el empleado del Sector Público actuó tan rápido como pudo e intentó conservar los datos TA de los días 5 y 6 de enero en respuesta a la solicitud de conservación del 11 de enero", dijo el letrado. Sin embargo, el servidor que utilizó el empleado estaba sobrecargado debido a la gran cantidad de datos, dijo la empresa a la oficina.

"Esto es con lo que estoy teniendo varios problemas, que, anteriormente trabajando en tecnología de la información, también trabajando con datos altamente sensibles dentro del Ejército, esas cosas a las que generalmente te aferras", dijo Loudermilk a Just the News.

"¿Por qué, después de recibir una carta de preservación, y ya sabes, por qué ese nivel de datos se borraría automáticamente de todos modos, en ese período de tiempo más corto?", preguntó. "Son preguntas que me hago".

Extraña coincidencia en la colaboración público-privada

Al misterio se suma una extraña coincidencia: la mujer que descubrió la bomba de tubo en el RNC la tarde del 6 de enero era en ese momento una empleada de FirstNet. FirstNet es una asociación público-privada entre el Departamento de Comercio y AT&T designada por el Congreso para mantener la red nacional de banda ancha de seguridad pública que utilizan los primeros intervinientes. De hecho, el asesor jurídico principal de AT&T también desempeña la misma función para FirstNet, que depende del Departamento de Comercio.

Karlin Younger se identificó ante los medios como la testigo y relató su experiencia al encontrar la bomba a Bloomberg News, lo que coincide estrechamente con su entrevista con el FBI. La página pública de Younger LinkedIn muestra que trabajaba en FirstNet en ese momento.

Karlin no pudo ser localizada para hacer comentarios por Just the News.

"No estoy señalando a nadie. Sólo digo que son preguntas legítimas que debemos hacernos. ¿Cuál es la relación aquí? La persona que encontró la bomba de tubo trabaja para la empresa que corrompió los datos, y luego le dicen al FBI que los datos no estaban corrompidos, y luego le dicen al FBI que los datos estaban corrompidos. Así que... esto es un lío que tenemos que desentrañar", dijo Loudermilk.

