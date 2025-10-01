ANÁLISIS
El Gobierno cierra por primera vez en siete años luego de que los demócratas insistieran con financiar la cobertura médica para ilegales
La última propuesta republicana para evitar el cierre se quedó a cinco votos demócratas de ser aprobada.
El Congreso no pudo evitar el cierre del Gobierno. Tras semanas de especulación con un posible cierre, se llegó a la fecha límite del 30 de septiembre sin acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas de Capitol Hill. Se trata del cierre número quince en la historia del país y el primero desde enero del 2019, también con Donald Trump como presidente.
Desde la Administración Trump describieron la situación como un "cierre demócrata", dado que los demócratas del Senado no acompañaron la legislación que hubiese evitado el cierre. En cambio, su propuesta incluía una ampliación de los subsidios médicos y cobertura para inmigrantes ilegales. "Esta noche, los demócratas anteponen las necesidades de los inmigrantes ilegales a las de todos los estadounidenses", publicó la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.
Incluso realizaron un vivo en esta red social, en el que simplemente recopilaron videos de legisladores demócratas quejándose de la táctica del cierre durante los últimos años. Entre ellos estuvieron los senadores Chuck Schumer (D-NY), Cory Booker (D-NJ) y Elizabeth Warren (D-MA), entre otros.
John Thune, líder de la mayoría republicana en el Congreso, reforzó este punto durante sus primeras declaraciones luego de que la última votación terminara fracasando.
"Simplemente pedimos a los demócratas que ampliaran los niveles de financiación existentes para permitir que el Senado continuara con la labor bipartidista de asignación de fondos que habíamos iniciado. Y los demócratas del Senado dijeron que no. ¿Por qué? Porque los grupos de interés de extrema izquierda y los miembros demócratas de extrema izquierda querían enfrentarse al presidente. Así que los demócratas del Senado han sacrificado al pueblo estadounidense en aras de los intereses partidistas de los demócratas", expresó el líder de la mayoría republicana en el Senado.
">
.@LeaderJohnThune: The Democrat caucus in the Senate has chosen to shut down the government over a clean, nonpartisan funding bill... Why? Because far-left interest groups and far-left Democrat members wanted a showdown with the President. pic.twitter.com/kqItABWMQ6— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 30, 2025
El martes 30 de septiembre el Senado fue testigo de dos intentos de evitar el cierre. La propuesta demócrata, criticada por los republicanos por contener niveles excesivos de gasto y la posibilidad de cubrir la salud de los inmigrantes ilegales, fue rechazada con 53 votos en contra. Momentos después, comenzó la votación por el plan republicano, ya aprobado por la Cámara de Representantes.
A pesar de que tres demócratas votaron a favor, John Fetterman (D-PA), Catherine Cortez Masto (D-NV) y Angus King (D-ME), la legislación se quedó a cinco votos de ser aprobada, con 55 votos a favor de los 60 necesarios.
">
It’s a sad day for our nation.— U.S. Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) September 30, 2025
Our government shuts down at midnight.
I voted AYE to extend ACA tax credits because I support them—but I won’t vote for the chaos of shuttering our government.
My vote was our country over my party.
Together, we must find a better way forward. pic.twitter.com/lK1gqIIi60
"He votado a favor de ampliar los créditos fiscales de la ACA porque los apoyo, pero no votaré a favor del caos que supondría el cierre de nuestro Gobierno. Mi voto ha sido por nuestro país, por encima de mi partido. Juntos debemos encontrar una forma mejor de avanzar", manifestó el senador de Pensilvania.
Tanto Schumer como Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, apuntaron contra el presidente Trump. "Los republicanos ACABAN DE RECHAZAR nuestro proyecto de ley para evitar el cierre del Gobierno a medianoche y abordar las necesidades sanitarias del pueblo estadounidense. Los republicanos nos están sumiendo en un cierre del Gobierno en lugar de solucionar su crisis sanitaria", expresó Schumer tras la votación.
¿Qué pedía cada partido para evitar el cierre?
La propuesta demócrata implicaba que los republicanos realizaran concesiones en materia de salud. Una de ellas tenía que ver con los subsidios a los seguros médicos. Estos fueron aprobados por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) y extendidos bajo el Plan de Rescate Estadounidense y la Ley de Reducción de la Inflación, ambas legislaciones financiadas por Joe Biden.
Según informó Politico, tanto Trump como JD Vance se mostraron abiertos a discutir los subsidios, pero siempre que el Gobierno esté abierto. En 2024, y según el Comité de Presupuesto de la Cámara, estos subsidios tuvieron un costo fiscal aproximado de 125.000 millones de dólares.
Además, el senador John Kennedy (R-LA) criticó duramente la propuesta demócrata por su plan con los inmigrantes ilegales.
"Sabía que iban a hacer esto hace dos semanas, cuando enumeraron sus demandas. Exigen, por ejemplo, que no comprobemos si las personas que solicitan Medicaid cumplen los requisitos de ingresos. Que dejemos que se inscriba cualquiera que quiera hacerlo. Exigen que proporcionemos asistencia sanitaria gratuita a los extranjeros que se encuentran en nuestro país de forma ilegal. Se trata de entre 1,2 y 1,5 billones de dólares", le dijo Kennedy a Newsmax.
Del lado republicano, el liderazgo propuso un paquete "limpio", sin cláusulas adicionales, que mantenía los niveles de gasto vigentes hasta noviembre.
">
"Everything happens for a reason, but sometimes the reason is you're stupid and you made a bad decision."@SenJohnKennedy ripped his Democrat counterparts and their "unserious" demands ahead of the deadline to avoid a government shutdown. @SchmittNYC pic.twitter.com/OW38Hv7Njy— NEWSMAX (@NEWSMAX) September 30, 2025
¿Qué es el cierre del Gobierno?
La lógica viene de la Constitución Nacional, concretamente del Artículo 1, Sección 9: “No se sacará dinero del Tesoro, sino en consecuencia de asignaciones hechas por ley; y se publicará de tiempo en tiempo un estado y cuenta regulares de los ingresos y gastos de todo el dinero público”.
Una vez se llega al cierre, ciertas agencias directamente dejan de funcionar. Pueden ser todas, algunas o unas en particular. Los empleados no pueden trabajar y su paga se retiene hasta que los legisladores lleguen a un acuerdo.
El presupuesto gubernamental tiene dos grandes tipos de gasto: el obligatorio y el discrecional. En concreto, el cierre solo afecta a la parte discrecional del presupuesto, más no al gasto obligatorio, el cual incluye seguridad social, Medicare, Medicaid y el pago de intereses de la deuda. Estos gastos no se verían afectados por un eventual cierre.
La pata discrecional incluye a las agencias federales, parques nacionales, agencias reguladoras ,como la EPA, y servicios administrativos.
A su vez, actividades esenciales como seguridad nacional, militares en servicio, control del tráfico aéreo o servicios médicos de emergencia siguen funcionando, a pesar de que sus empleados deban trabajar sin cobrar hasta que el Congreso apruebe los fondos.
Estados Unidos desconoció completamente este escenario hasta bien entrado el siglo XX, cuando en 1980 tuvo lugar el primer cierre del Gobierno. Jimmy Carter fue el primer presidente en estar a cargo durante esta situación, que en aquella oportunidad duró un poco más de 24 horas. El cierre se repitió en 1982 (dos veces), 1983, 1984 (dos veces), 1986, 1987, 1990, 1995 (dos veces), 2013, 2018, 2019 y ahora 2025.