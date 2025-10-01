Florida aprobó la construcción de la biblioteca presidencial de Trump en Miami

Publicado por Joaquín Núñez 30 de septiembre, 2025

El gabinete de Florida aprobó la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump en la ciudad de Miami. Tras una votación unánime, el Sunshine State decidió donarle parte de la sede del Miami Dade College a la Fundación de la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, dirigida por Eric Trump, Michael Boulos y James Kiley.

El terreno, valorado en 67 millones de dólares, funciona actualmente como el estacionamiento para empleados en el campus Wolfson de la citada institución educativa. La estructura estará junto a la Torre de la Libertad, declarada monumento histórico por su papel como refugio de refugiados cubanos en la década de 1960.

Según las condiciones de la donación, la biblioteca presidencial debe iniciar su construcción dentro de los próximos cinco años.

"Me enorgullece enormemente anunciar que el Gabinete de Florida ha votado POR UNANIMIDAD a favor de la cesión de terrenos para la Biblioteca Presidencial Donald Trump, que se ubicará en... ¡MIAMI, FLORIDA! Será la mayor biblioteca presidencial jamás construida, en honor al mejor presidente que ha tenido nuestra nación", celebró Eric Trump en su cuenta de X.

"Mi más sincero agradecimiento al gobernador Ron DeSantis y al fiscal general James Uthmeier, que han sido unos socios increíbles en esta empresa. En consonancia con el ADN de nuestras familias, este será uno de los edificios más hermosos jamás construidos, un icono en el horizonte de Miami. Tengan la seguridad de que no se parecerá a la 'estructura carcelaria' del presidente Obama", añadió.

Uthmeier, quien asumió en febrero como fiscal general de Florida, remarcó recientemente la importancia de que la biblioteca sea construida en el estado de Florida: "El presidente Trump tiene una gran historia que contar como residente de Florida, y creo que es muy apropiado que la alberguemos, ya que Miami se está convirtiendo en una especie de capital del mundo en muchos aspectos".

Antes de oficializar la donación, la Legislatura de Florida aprobó una legislación para prevenir que los condados bloqueen el proyecto o añadan trabas, regulaciones o vetos que puedan demorar la construcción.

A pesar de que la mayoría de los presidentes tienen su biblioteca presidencial y museo en el estado en el que nacieron, algunos optaron por construirla en el estado con el que están más representados. Algunos ejemplos históricos son Ronald Reagan, nació en Illinois, pero su biblioteca está en California; George W. Bush, nació en Connecticut, pero su biblioteca está en Texas; y Dwight Eisenhower, nació en Texas, pero su biblioteca está en Kansas.