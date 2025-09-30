Sacudida en Nueva Jersey: un alcalde demócrata se aparta de su partido y respalda al republicano Jack Ciattarelli como el próximo gobernador

Publicado por Sabrina Martin 30 de septiembre, 2025

El alcalde demócrata de Dover, James P. Dodd, sorprendió al escenario político de Nueva Jersey al anunciar públicamente que apoyará al republicano Jack Ciattarelli en la carrera por la gobernación. Dodd, quien todavía está registrado como demócrata, explicó que su decisión responde al aumento de impuestos, las políticas de ciudad santuario y lo que describió como una ausencia de soluciones reales por parte de su partido.

El respaldo llega en un momento clave de la contienda entre Ciattarelli y la demócrata Mikie Sherrill, considerada una de las más disputadas en el estado. Sherrill cuenta con el apoyo del gobernador saliente Phil Murphy, mientras que Ciattarelli se ha consolidado con el respaldo del presidente Donald Trump.

Inmigración y ciudades santuario, en el centro del debate

Dodd señaló que la política migratoria fue uno de los factores decisivos que lo llevaron a cruzar las líneas partidarias. Recordó que Ciattarelli ha prometido terminar con las ciudades santuario y restaurar la capacidad de las fuerzas del orden de cooperar con las autoridades federales.

“Desde el primer día, Jack se comprometió a poner fin a las ciudades santuario. Necesitamos dejar que las fuerzas del orden hagan su trabajo. Veo estos problemas constantemente aquí, en mi pequeña comunidad de Dover, y necesitamos soluciones reales”, afirmó el alcalde, quien aseguró que Dover ya ha explicado su visión para el estado y tiene buenas sugerencias para resolver sus problemas.

El tema también se volvió foco de discusión durante el debate estatal, donde Sherrill evitó precisar si mantendría la Directiva de Confianza para Inmigrantes de Nueva Jersey, una medida que restringe la cooperación entre la policía local y las agencias federales de inmigración.

El giro político en Dover

Dover, ubicado a unas 40 millas de Manhattan y con una población mayoritariamente hispana, refleja los cambios en el electorado que el alcalde considera significativos. Según Dodd, cada vez más votantes hispanos están abandonando al Partido Demócrata para acercarse al Partido Republicano, motivados por el descontento con el sistema estatal y local.

“Estamos viendo a muchos hispanos que antes eran demócratas pasarse a los republicanos porque están cansados de un sistema que ya no funciona”, explicó el alcalde, subrayando que el cambio político en su comunidad es palpable.