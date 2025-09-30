Mitt Romney reveló que pidió a la Administración Biden indultar a Trump para prevenir una politización judicial

Publicado por Joaquín Núñez 30 de septiembre, 2025

Mitt Romney le recomendó a la Administración Biden indultar de forma preventiva a Donald Trump. Así lo contó el exsenador por Utah en una de sus primeras entrevistas luego de dejar Washington DC en enero de este año. Según argumentó Romney en plena investigación del fiscal especial Jack Smith contra Trump, eso podría sentar un mal precedente de perseguir judicialmente a los oponentes políticos.

Romney, nominado presidencial en 2012, fue uno de los senadores republicanos más vocales a la hora de criticar a Trump durante los últimos siete años. A pesar de votar mayoritariamente a su favor, no dudó en marcar sus desacuerdos en público. Incluso fue el único senador del GOP en votar a favor de condenarlo en el primer intento de impeachment en febrero de 2020.

Ya durante la Casa Blanca de Biden, fue parte de un grupo de senadores republicanos dialoguistas, impulsando y votando a favor de proyectos bipartidistas.

"No podemos empezar a procesar a los oponentes políticos"

Romney discutió con Dana Bash sobre la reciente acusación del Departamento de Justicia (DOJ) contra James Comey, quien fue director del Buró Federal de Investigaciones durante parte del mandato de Barack Obama y algunos meses bajo Trump. En concreto, lo acusan de mentirle al Congreso bajo juramento y obstrucción de la Justicia.

El republicano se mostró en desacuerdo con la acusación, subrayando que “la idea de que el sistema de justicia se utiliza para castigar a los oponentes políticos es un camino muy peligroso”.

A su vez, reveló que se comunicó con la Administración Biden previo a las elecciones presidenciales del 2024, cuando el DOJ estaba investigando a Trump. En su momento, les dijo que dicha investigación estaba sentando un mal precedente para el futuro.

"Llamé a un miembro de la Casa Blanca, uno de los asesores principales del presidente Biden. Y le dije: 'Si el Departamento de Justicia decide imputar al presidente Trump, espero que el presidente Biden lo elimine inmediatamente y que le conceda el indulto de inmediato'", expresó en diálogo con Dana Bash, para CNN.

"¿Por qué? En primer lugar, no quiero la ira, el odio y la virulencia. Pero, en segundo lugar, no podemos empezar a procesar a los oponentes políticos. Indultarlo en ese momento habría sido una forma de dejarlo muy claro", añadió el también exgobernador de Massachusetts.

Consultado por la respuesta de los funcionarios de la Administración Biden, Romney señaló que evidentemente "no hicieron caso".