Pete Hegseth advierte que las Fuerzas Armadas deben acabar con "décadas de decadencia"

Publicado por Carlos Dominguez 30 de septiembre, 2025

El jefe del Pentágono y secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró el martes que las Fuerzas Armadas deben ser reformadas para acabar con "décadas de decadencia", al hablar ante cientos de generales y almirantes en Quantico, Virginia.

En una reunión especial, con altos mandos convocados desde bases en el mundo entero, Hegseth declaró el fin de la "basura ideológica", poniendo como ejemplos preocupaciones sobre el cambio climático, el acoso y líderes "tóxicos".

Hegseth también declaró el fin de la era del "Departamento de Defensa", promoviendo el nombre de "Departamento de Guerra" para reflejar una postura militar más agresiva y eficiente.

El fin del liderazgo 'woke'

Durante un discurso de casi una hora, el secretario afirmó que el Ejército ha ascendido a demasiados líderes por razones equivocadas basadas en la raza, las cuotas de género y las "primicias históricas".

"La era del liderazgo políticamente correcto, excesivamente sensible y que no hiere los sentimientos de nadie termina ahora mismo en todos los niveles", afirmó Hegseth.

Un reclutamiento basado en la resistencia física

"Vamos a poner fin a la guerra contra los guerreros", enfatizó el secretario de Guerra, según la nueva terminología adoptada por la Administración Trump.

Esa nueva "mentalidad guerrera", en palabras de Hegseth, implica que el Ejército volverá a utilizar estándares de reclutamiento y entrenamiento basados en la capacidad masculina en términos de resistencia física.

"Quiero ser muy claro: no se trata de impedir a las mujeres servir" en las Fuerzas Armadas, insistió. "Nuestras oficiales femeninas son las mejores del mundo, pero cuando se trate de un trabajo que requiera poder físico para entrar en combate, esos estándares deben ser neutrales, y altos", explicó.

"Si las mujeres pueden lograrlo, excelente. Sino, pues así será", añadió.

La diversidad no es la fuerza

Hegseth recordó que desde Administraciones anteriores se ha dicho al departamento que "nuestra diversidad es nuestra fuerza", lo que calificó de "falacia demencial".

"Tuvieron que publicar declaraciones vertiginosas sobre DEI y LGBTQE+. Les dijeron que las mujeres y los hombres son lo mismo, o que los hombres que piensan que son mujeres son totalmente normales", exclamó, añadiendo los requisitos de la vacuna contra el COVID y el uso de tanques eléctricos como políticas erróneas.