Trump asegura que "resucitará el espíritu guerrero" en la armada y vigilará el narcotráfico por tierra

Publicado por Diane Hernández 30 de septiembre, 2025

(AFP) El presidente Donald Trump declaró este martes que "resucitará el espíritu guerrero" de las fuerzas armadas del país, "el espíritu que ganó y construyó esta nación", enfatizó en un discurso ante la cúpula militar.

"Juntos, en los próximos años, vamos a transformar a nuestras fuerzas armadas en algo más fuerte, más recio, más rápido", dijo Trump a los generales y almirantes estadounidenses reunidos en un encuentro poco habitual en Quantico, Virginia, en las afueras de Washington.

Trump dice que si no gana el Nobel de la Paz será "un insulto" para EEUU

El mandatario también aseguró que sería un "insulto" para Estados Unidos que él no recibiera el Premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras. Días atrás en su intervención ante la ONU Trump alegó haber puesto fin a más de siete conflictos armados en el mundo en pocos meses.

"¿Recibirás el Premio Nobel?", se preguntó el presidente ante los militares en Quantico, y luego se contestó a sí mismo: "Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada". Pero no recibir el galardón "sería un gran insulto para nuestro país", añadió en la reunión de altos oficiales estadounidenses.

EEUU va a "vigilar" el narcotráfico vía terrestre tras ataques en el Caribe el paso de droga vía terrestre, después de los ataques contra lanchas presuntamente de narcotraficantes en el Caribe.



"Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas. Vamos a ver lo que pasa con Venezuela", dijo a la prensa antes de dirigirse a la reunión en Virginia con toda la cúpula de las fuerzas armadas.



"Teníamos muchas drogas que entraban por el mar", explicó. Actualmente "ya no hay lanchas, no hay lanchas de pescadores, no hay nada", aseguró.



Las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe



Esos ataques representan una seria escalada respecto a las tareas de decomiso de drogas y detenciones que acostumbraban a realizar barcos de la Guardia Costera estadounidense, con la colaboración de fuerzas de países de la región.



"Ahora vamos a vigilar a los carteles", advirtió Trump. "Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra", añadió Trump.



Estados Unidos ha desplegado ocho destructores, con miles de marines a bordo, así como una decena de cazas F-35 en Puerto Rico como parte de su operativo en el Caribe.

Durante su discurso ante la cúpula militar estadounidense, el presidente también se refirió al papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles terroristas a los que calificó como "enemigos siniestros".

Hamás tiene "tres o cuatro días" para aceptar el plan de paz para Gaza

Trump además aseguró este martes que le da a Hamás menos de una semana para responder a su plan de paz para Gaza, que estipula que los militantes del movimiento deben desarmarse completamente y ser excluidos de futuros roles en el gobierno.

"Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días", dijo el republicano a los periodistas cuando se le preguntó sobre algún plazo. "Hamás aceptará o no. Y si no aceptará, esto tendrá un final triste", agregó.

Hamás "lo pagará con el infierno" si rechaza el plan que Trump acordó el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, dijo luego el mandatario estadounidense al pronunciar un discurso ante la cúpula militar de su país.

"Tenemos a casi todo el mundo a bordo", aseguró Trump, en alusión a la reacción positiva de países árabes y europeos a la propuesta de paz en 20 puntos.

"Espero que firmen por su propio bien", añadió, en alusión a Hamás.