La Administración Trump abre un proceso para excluir a Harvard de recibir fondos federales

Publicado por Sabrina Martin 29 de septiembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump elevó su ofensiva contra la Universidad de Harvard al iniciar un procedimiento que podría dejarla fuera de los programas de subvenciones federales. La decisión responde a acusaciones de que la institución más antigua y acaudalada del país no ha actuado con la firmeza necesaria frente al antisemitismo en su campus.

En una carta enviada el lunes al presidente interino de Harvard, Alan Garber, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó que remitirá a la universidad a un proceso de inhabilitación, mecanismo que declara a las entidades inelegibles para recibir fondos federales o hacer negocios con el Gobierno.

Riesgo de perder miles de millones

De concretarse, la medida representaría un golpe financiero sin precedentes para Harvard, cuyos ingresos dependen en gran parte de subvenciones públicas, pero la Casa Blanca insiste en que la universidad no ha cumplido con garantizar un entorno académico libre de discriminación.

Harvard no respondió de inmediato al anuncio. En ocasiones anteriores, ha sostenido que ya tomó acciones internas y ha calificado la presión del Gobierno como una supuesta vulneración de sus derechos de libertad de expresión, una justificación que no ha convencido a la Administración Trump ni a quienes exigen medidas más concretas contra el antisemitismo.

Estancamiento en las negociaciones

Fuentes cercanas a las conversaciones confirmaron que el diálogo entre Harvard y la Casa Blanca se encuentra en un punto muerto desde el fallo judicial del 3 de septiembre. Según un funcionario de la Administración, el Gobierno no ve avances significativos por parte de la universidad y considera que sigue sin afrontar de manera seria las denuncias de antisemitismo en el campus.

El proceso de inhabilitación contempla varios pasos. Inicialmente, el HHS recomendaría la suspensión de todas las subvenciones federales por un año, periodo en el que se evaluaría si corresponde prohibir permanentemente a Harvard acceder a fondos públicos. La universidad tiene 20 días desde la notificación para solicitar una audiencia.