YouTube acordó pagar 24,5 millones de dólares para resolver la demanda por la suspensión de la cuenta de Trump tras el 6 de enero

Publicado por Joaquín Núñez 29 de septiembre, 2025

YouTube pagará 24,5 millones de dólares para resolver una demanda presentada por Donald Trump. La empresa, propiedad de Google, suspendió la cuenta del actual presidente en 2021, luego de los eventos del 6 de enero en el Capitolio. La demanda fue inicialmente presentada apenas unos meses después, en julio.

Del total, 22 millones se utilizarán para el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, mientras que el resto irá a parar a otros demandantes del caso, como Andrew Baggiani, Austen Fletcher, Maryse Veronica Jean-Louis, Frank Valentine, Kelly Victory, Naomi Wolf y la Unión Conservadora Americana, entre otros.

Según Trump, la suspensión de su cuenta constituyó una violación de sus derechos de libertad de expresión, apuntando a la Primera Enmienda. En aquel momento, YouTube no precisó cuáles fueron las reglas que el republicano había roto como para ser suspendido. Simplemente explicó que la decisión se tomó "a la luz de las preocupaciones sobre el potencial continuo de violencia".

La cuenta fue devuelta en junio de 2023. En aquel momento, la compañía se justificó alegando que lo hicieron para que "los votantes pudieran escuchar en igualdad de condiciones a los principales candidatos nacionales durante el período previo a las elecciones".

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump llegó a acuerdos similares con otras empresas de redes sociales. Por ejemplo, Meta acordó pagar 25 millones de dólares, mientras que X hizo lo propio con 10 millones. También realizó arreglos con ABC y CBS News.

El acuerdo con YouTube no incluye una aceptación de culpabilidad por parte de la empresa ni un cambio en sus políticas de uso. "La divulgación del acuerdo se produjo una semana antes de una audiencia judicial programada para el 6 de octubre para discutir el caso con la jueza de distrito estadounidense Yvonne González-Rogers en Oakland, California", informaron desde The Associated Press.