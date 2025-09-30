Encuesta: casi la mitad de los demócratas no ve los delitos violentos como un "gran problema"

Publicado por Joaquín Núñez 29 de septiembre, 2025

Casi la mitad de los demócratas no ve a los delitos violentos como un "gran problema". Así lo encontró una encuesta realizada por NPR/Ipsos entre el 19 y el 21 de septiembre. A pesar del consenso entre los republicanos e independientes, los votantes demócratas están menos preocupados por el crimen en las grandes ciudades.

De acuerdo con el sondeo, el 71% de los estadounidenses coincidieron en que "el nivel de delincuencia y violencia en las ciudades estadounidenses es inaceptablemente alto", incluyendo al 93% de los republicanos y al 68 % de los independientes. Sin embargo, solo el 54% de los demócratas estuvo de acuerdo con esa afirmación.

En adición, el 45% de los demócratas aseguró que la delincuencia y el crimen en las ciudades no constituyen un problema grave.

Sobre la percepción del crimen, el 31% de los demócratas respondió que la delincuencia ha aumentado en las principales ciudades de su estado desde el año pasado, en comparación con el 47% de los republicanos que opinaron lo mismo.

El sondeo entrevistó a 323 republicanos, 289 demócratas y 298 independientes.

"Mientras el presidente Trump está haciendo todo lo que está en su mano para restaurar la ley y el orden en Estados Unidos, los demócratas están redoblando su fallida estrategia de mano blanda con la delincuencia. Los demócratas están completamente desconectados de las preocupaciones del pueblo estadounidense", expresó Karoline Leavitt, secretaria de Prensa, en respuesta a los resultados de la encuesta.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero del 2025, Donald Trump ha puesto foco en combatir el crimen en las grandes ciudades. Envió a la Guardia Nacional a Washington DC, Memphis y recientemente a Portland. A su vez, amenazó con hacer lo mismo en Chicago y Baltimore. "Casi todas las ciudades en problemas están gobernadas por demócratas”, declaró el presidente el pasado 12 de septiembre, en diálogo con Fox News.